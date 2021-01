Columna Agenda Mexiquense

Pastor Tapoa



La necedad de la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI) los vuelve a colocar en una muy mala posición para llegar a las urnas el próximo 6 de junio y dar la madre de todas las batallas contra el partido en el poder, morena.



El PRI volvió a sorprender a propios y extraños con la decisión de ir con candidatos muy ’manoseados’ para el Congreso Federal; sí, esos que sólo se ven en las campañas y luego desaparecen por tres años, para luego resurgir y pedir nuevamente el voto ciudadano.



Gustavo Cárdenas Monroy, allá por el rumbo de Atlacomulco, Miguel Sámano Peralta desde Jilotepec, Ana Lilia Herrera Anzaldo por Metepec o Maribel Martínez Altamirano en Naucalpan, por citar sólo algunos, se inscribieron para pelear por un escaño, a pesar de que su desgaste es mayúsculo.



Por si eso fuera poco, celebraron una inusual alianza con PAN y PRD en algunos Distritos, que podría jugarles una mala pasada porque la militancia ha manifestado inconformidad, y no se diga de aquellos aspirantes a candidatos que pensaban que esta iba a ser su oportunidad y que ahora tienen que ceder esa posición a un candidato de otro partido.



El hartazgo, la desilusión el enojo, el temor, pueden ser elementos que nuevamente decidan las votaciones y, en un peor escenario, que lo envíen a la tercera o cuarta fuerza política y con ello su tumba para pensar en reposicionarse con miras a pelear la gubernatura.



En la otra cada de la moneda, morena no llega sólido como se esperaba. A su interior siguen las pugnas entre sus tribus y será necesario que se pongan de acuerdo con sus candidatos los grupos de Acción Política, los afines a Yeidckol Polevnsky y los Puros de Daniel Serrano. Obviamente, los que simpatizan con el GAP, léase Higinio Martínez, tratan de llevarse el mayor número de espacios, como sucede en la Legislatura local, porque desde la federación buscarán candidatearlo a la gubernatura mexiquense.



Como pintan las cosas, la batalla más fuerte que tendrá morena estará a su interior, en ponerse de acuerdo en el reparto equitativo de espacios y sobre todo, de llegar con candidatos de unidad a las urnas el 6 de junio.



GRIPE

Parece que el ’chilango’ Alfredo Medellín Reyes Retana ya cayó de la gracia de algunos diputados locales, quienes le han pedido cuentas claras de su trabajo, pues nomás no mejora la percepción del trabajo legislativo; es más, han visto un grave retroceso desde que llegó a hacerse cargo de la Dirección General de Comunicación Social.







Cuentan diputados que la percepción de eficacia es un caos porque su página de internet cddiputados.gob.mx no tiene ni pies ni cabeza, que la revista oficial se quedó a dormir el sueño de los justos y que la síntesis es un bodrio de hojas y hojas sin sentido alguno, además de que paga este trabajo a una empresa ajena a la DGCS.



Tampoco los tiene nada contentos su trato hacia el personal, pues les llegan todos los días quejas de acoso laboral, de las amenazas que les hace llegar a través de sus subalternos, por lo que han decidido hacer una investigación exhaustiva. Se menciona que ’el chilango’ dejó sin trabajo a empleadas que tenían graves problemas de salud y a otras las puso a disposición de personal sin importarle su estado de salud.



De ser cierto, ’el chilango’ podría estar viviendo sus últimos días como fallido director, pues a cinco meses de estar en la dirección, han sido más los hierros que los aciertos.







NEUMONÍA

Y va tanto el cántaro al agua, hasta que se rompe.



Así reza el dicho y así sucedió con la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio a conocer a través de sus redes sociales que se encuentra infectado de Covid-19 ’pero sólo con síntomas leves’, a pesar de que siempre pensó que la pandemia no era para él porque contaba con sus famosos ’detentes’ y la sabiduría del Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.



Hoy, la gobernabilidad del país quedará en las manos de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y por lo pronto, a través del Twitter ya dijo que le deja la honrosa tarea de encabezar la tan anhelada conferencia mañanera.



Ya sugieren voces que la enfermedad del Peje llega ’como anillo’ al dedo a sus candidatos de morena que en breve estarán compitiendo en las elecciones federales, pues su condición médica podría jugar en el ánimo de los electores… eso es lo que piensan los mal pensados.



Por cierto, los casos de Covid-19 siguen creciendo y todos los días rompemos récords de contagios y de muertes, las funerarias y los crematorios no se dan abasto y ni que hablar de los hospitales que ya no tienen una sola cama para recibir a pacientes graves.



Las autoridades de salud federal están más preocupados en habilitar hospitales Covid que comprar cura a través de la vacuna, que conforme pasan los días se va convirtiendo en una leyenda: que ya llegaron, que nada más eran 3 mil, que ya llegó otro lote, pero nada más es para trabajadores del sector salud, que han abusado en el control de aplicación a pesar de que lo organiza el Ejército, que ya no habrá vacunas por el momento porque se cedieron a países pobres… y mientras en México seguimos muriendo llenos de Covid y de esperanza al líder de la Cuarta Transformación.



