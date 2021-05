Columna Agenda Mexiquense

Pastor Tapia



Vaya descaro de Alfredo Barrera, todavía rector de la UAEM -por desgracia-, al pretender incrustar a sus más cercanos colaboradores en el próximo Gabinete cueste lo que cueste. Literalmente, cueste lo cueste, Barrera continúa disponiendo del presupuesto universitario para coquetear con los aspirantes que aún quedan en la contienda por la rectoría con tal de que sus pupilos estén incluidos por él o la próxima rectora.



Con tal de que Luis Raúl el becerro siga en el gabinete fue incluso capaz de manipular al Consejo Universitario para que, en una decisión histórica, la Universidad rechazará una Recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (cuyo titular es el ex rector, Jorge Olvera), sí, leyó usted bien, rechazó una recomendación de la CODHEM que afectaría directamente la carrera del ex abogado. Esta decisión explica quizá que entre los personajes que Alfredo intenta imponer esté Angelita Araujo, Directora de Recursos Humanos que tantos derechos del personal violó, Gastón Pedraza que nada hizo para garantizar el derecho a la información de las y los universitarios. Lo mismo Octavio Bernal, quien de continuar en el Gabinete sería (según Vaca) quien le garantizaría inmunidad o protección.



Vaya desvergüenza de Alfredo que pretende premiar la incondicionalidad frente a la productividad, la eficiencia o los resultados. La glosa de su informe seguramente le permitió ver dónde hubo resultados y en dónde no durante su Administración, pero eso fue lo menos importante. ¡Hágase señor tu voluntad, pero en los bueyes de mi compadre!, así debe pensar Alfredito, porque alguien debería recordarle que hace 4 años él mismo botó todas las propuestas que le hizo su antecesor para integrar su gabinetazo.





DE MI LIBRETA

… En su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, aprueba el dictamen de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que aprobó la declaratoria de procedencia para que las autoridades correspondientes puedan procedan penalmente en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca…



El tema no es menor, a quien la Sección Instructora lo encuentra responsable de su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. A decir del legislador, se debe acatar el dictamen emitido por la Cámara de Baja, para quitar el fuero Constitucional a Cabeza de Vaca…



Recuerdo Ricardo Monreal, quien fue parte de la oposición por lo menos durante veinte años, que debemos recordar que el Gobierno de Vicente Fox instruyó al Congreso para quitar el fuero al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel Gómez Obrador, por abrir una calle para comunicar un Hospital… En aquellos tiempos López Obrador, enfrentó con firmeza las acusaciones…



Este miércoles, iniciará la aplicación de la primera dosis del biológico contra COVID-19 a los adultos de 50 a 59 años de edad que residen en los municipios de Metepec, Toluca y Huixquilucan, así lo anunció la Secretaría de Salud estatal… En Huixquilucan y Metepec la inmunización se realizará del 5 al 7 de mayo; mientras que en Toluca será del 5 al 8 de mayo. En los tres municipios se instalarán módulos de vacunación peatonales y vehiculares y el horario de atención será de 9:00 a 17:00 horas…



A más de un año del arribo de Ricardo Sodi al frente del Poder Judicial del Estado de México, no sólo lo ha sacado del anonimato, sino que incluso lo ha colocado a la vanguardia a nivel nacional… Se lo comento porque el Poder Judicial, recibió la certificación de los procesos en Materia Laboral, bajo la Norma ISO 9001:2015, ubicándose como el primer tribunal del país en contar con una acreditación de este tipo, resultado del trabajo de las y los jueces, así como servidores judiciales operadores del nuevo sistema…



Fue certificado por Factual Services, los tribunales laborales del PJE ubicados en Xonacatlán, Naucalpan, Tlalnepantla, Texcoco, Nezahualcóyotl y Ecatepec, en los cuales laboran 150 servidores judiciales… Esto incluye el fortalecimiento de su coordinación administrativa, interinstitucional y con organizaciones empresariales y sindicales, capacitación a servidores judiciales y la comunicación con el usuario a través de Operam, entre otras acciones…



En su estancia por su natal Acambay y ante sus paisanos, Miguel Sámano candidato por la coalición ’Va por México’ se comprometió con su ’voto, impulsaré propuestas encaminadas a mejorar el sistema de salud, combatir la pobreza, reactivar el empleo, fortalecer la seguridad y proteger la democracia’. El aspirante a diputado federal por el distrito electoral 01 con cabecera en Jilotepec, les ofreció trabajar para rescatar al campo mexicano, ya que los actuales programas federales no ofrecen soluciones reales a los problemas del sector rural. ’Velaremos, dijo, porque se asignen más recursos a nivel local, ya que la Federación se queda con 70 centavos de cada peso recaudado. Entre todos podemos darle nuevamente rumbo al país’ …



Ernesto Monroy candidato a la diputación federal por el distrito 26 por el Tucán, por lo visto no le ’quita el sueño’ la curul. Se lo comento porque el sábado pasado a la hora del desayuno salto de su restaurante el Laberinto a enfrente a comprar una bolsa de hielo. Con esos más de 120 kilos de grasa, cruzó la avenida Paseo Colón tan campante, aquí la duda ¿estaría crudo?… Sinaí Lugo, candidata a la presidencia municipal de su natal Otzolotepec es una política profesional. Ya quisieran más de una docena de ’camaleones’ que no le llegan ni a los tobillos. Aquí sus cartas credenciales: Maestra en Agroindustria Rural, Licenciada en Turismo, Licenciada en Administración de Empresas, además, un Diplomado de Turismo en Valencia España y actualmente cursa la Licenciatura de Derecho en la UNITEC; quien además cuenta con una grata experiencia laboral desde abajo como servidor público, laborado, en el H. Ayuntamiento…



Sus paisanos están felices con la postulación porque saben de antemano, que, con candidatos como ella, habrá garantía, en su función como edil, comunicación permanente y confianza en su trabajo. Ya está levantando vuelo y va muy bien en su campaña. No la perdamos de vista…El mandilón de Enrique Vargas se le olvida que no es el candidato a la presidencia municipal de Huixquilucan sino su esposa, Romina Contreras. Se lo comento porque casi no la deja hablar; ayer no fue la excepción. Después de una caminata por las principales calles de la colonia San Fernando, auguro que la planilla azul ganará en los primeros comicios porque no son personas improvisadas que juegan a hacer política. Sigue los caminos de Félix Salgado Macedonio y su Juanita… Como ya no hay examen de PISA, ahora va haber examen de puente; como el del próximo miércoles, en donde todos pasan… La propaganda del candidato del candidato PRI a la presidencia municipal de Toluca, es igualito al desaparecido actor cómico ’el tata’. Una queja, el electorado se cuestiona ¿Dónde dejó la bata?…



