Columna Agenda mexiquense

Pastor Tapia.



Este 13 de noviembre se cierra la primera convocatoria que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), pone a disposición de la ciudadanía mayor a 25 años para que participe y ocupe un cargo en alguna de las 135 vocalías distritales, así como en las 250 vocalías municipales y de esa forma participe en la organización, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral 2021 en el que se elegirán a las y los integrantes del Poder Legislativo estatal y de los Ayuntamientos.



Entre las funciones que tendrán que realizar, dependiendo de su ámbito, ya sea distrital o municipal, será la de proponer al Consejo General del IEEM, el número y ubicación de casillas, y también se encargarán de capacitar tanto al personal que participe en ellas, así como de las y los observadores electorales y coadyuvarán en actividades relacionadas con transparencia, gestión de archivos y medios de impugnación.



Todo el proceso para participar e inscribirse se realizará vía electrónica para la salvaguardar la integridad de las personas y protegerlas contra el Covid-19 y consta de sencillos pasos como son: entrar en el mini-sitio de la convocatoria ubicado en la página www.ieem.org.mx, posteriormente llenar la solicitud y completar los formularios que se van indicando conforme se concluye el registro. Para mayor información se puede llamar al número de teléfono y WhatsApp del Centro de Orientación Electoral al 722-784-99-78, además de consultar las redes sociales institucionales como Facebook con el usuario IEEM Oficial y Twitter e Instagram como IEEM_MX.



DE MI LIBRETA

… A los empresarios mexicanos les preocupa y ocupa la corrupción. Quedó bien claro durante una larga charla entre un grupo de ellos con el senador Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en el Senado. Le cuestionaba ¿qué hará el Senado de la República en torno a las recientes revelaciones de entrega de sobornos millonarios en la anterior Legislatura? …



A lo que respondió que planteará a la Junta de Coordinación Política, se integre como coadyuvante, a la FGR, en la investigación de los sobornos a senadores involucrados, por la aprobación de la Reforma Energética. ’Hay una declaración confesa de un funcionario de ese tiempo, que habla de maletas de dinero entregadas a senadores, lo que es corrupción, y no podemos desentendernos de eventos de esta naturaleza, que no señala a nadie, pero que no pueden seguir la política del avestruz’ …



Adelantó que, en un futuro, podremos ver cambios en las políticas para enfrentar las crisis por la pandemia. Dio su opinión de AMLO. ’Podemos no coincidir con él, que es un hombre honesto, perseverante y que no tiene odios, pero tiene un estilo de gobierno, lo ha impuesto. Podríamos también no coincidir, pero tenemos que aguantarnos mientras él siga siendo el Presidente, o esperar a la revocación de mandato o al próximo proceso electoral’ …



Ante un nutrido grupo de empresarios independientes, Monreal, reconoció que la política para enfrentar la crisis pudiera no ser la adecuada, ni rápida, ’pero hay otras prioridades, que sin acudir a endeudamiento se pueden aplicar’. Y eso está a discusión, no es un tema cerrado, ’el país tiene que avanzar hacia modelos de recuperación económica. La realidad se va a imponer y el presidente López Obrador lo está viendo’ …



Ricardo Sodi, presidente del Poder Judicial, reconoció que en el marco del Tratado de Libre Comercio TMEC y de la internacionalización del trabajo, México optó por una reforma trascendente a favor de los derechos laborales, del sindicalismo independiente, sobre todo del derecho de los trabajadores que hoy tendrán la oportunidad de recibir una justicia laboral más expedita y realista… Al tomarles protesta a los servidores públicos que operarán la justicia laboral en la entidad, comentó que el reto es enorme, pues se espera de ’ustedes lealtad, profesionalismo, dedicación, empeño, ética y honradez’. Sodi, recordó que el Estado de México se ubica en el grupo de las primeras 7 entidades que implementarán la reforma laboral, por lo que ya es punto de referencia a nivel nacional y los ojos nacionales e internacionales están puestos en su desempeño…



El Gobernador Alfredo Del Mazo enfatizó que el Estado de México respalda e implementa con éxito el nuevo sistema de justicia laboral, e indicó que la apertura de los Centros de Conciliación en Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y Texcoco, impulsa la reforma laboral de 2017, que entre sus propósitos tiene resolver los conflictos laborales por medios alternativos y sin intermediarios legales…



Al entregar la primera sala del Centro de Conciliación Laboral de Toluca, enfatizó que estos organismos serán autónomos y que cuentan con personal altamente calificado y certificado en la resolución de este tipo de disputas, además de que el 65 por ciento del personal son mujeres… Ante los lamentables hechos en Quintana Roo, el gobierno mexiquense, a través del Secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer, convoca a los 125 alcaldes, a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la libre manifestación de las mujeres, así como evitar actos u omisiones de las y los servidores públicos, en especial de las corporaciones policiacas, que discriminen, obstaculicen o impidan el ejercicio de los derechos de integrantes de este sector…



El Grupo Parlamentario del PRI en el legislativo mexiquense por conducto de Marlon Martínez, propuso reformas a la Ley de Educación para que la autoridad educativa estatal brinde a los y las docentes, desde su formación, las competencias necesarias para prevenir, detectar, atender y erradicar el acoso escolar, así como para implementar de manera eficiente el Protocolo de Actuación conforme a lo estipulado en la ley…