Columna Agenda Mexiquense

Ahora resulta que Antonio Monroy Gutiérrez, por más de cuarenta años fue un ’parásito’. Vivió del erario público, de las instituciones de salud, ello en virtud de que por décadas sorprendió a propios y extraños bajo el argumento de que no se presentaba a laborar a su centro de adscripción en razón de contar con una comisión como Secretario Nacional de Ajuste y Escalafón del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS). No obstante, el corrupto personaje fue desenmascarado por el Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de Salud Federal, a través del oficio número DGRHO-DRL-508-2018. Carecía de licencia para el desempeño de algún cargo sindical, toda vez que ostentaba un código tipificado como de confianza.



De ahí, las autoridades federales, descubren todo su historial de corrupción. Después de ser dado de baja por sus múltiples marrullerías y pese a ser descubierto tiene la osadía de ostentarse como el Secretario General de la Sección 35, Valle de Toluca del STSNS. Su ignorancia, lo lleva a comer el error que, para ser representante sindical, es requisito indispensable ser trabajador en activo. Cabe recordar que cuando fue cesado no pertenecía a la citada organización.



Aunado a lo anterior, este delincuente de ’cuello blanco’, se ufana de fungir como ’licenciado’ y un profesional de la regulación sanitaria, sin embargo, no es lo uno, ni lo otro. Solo cuenta con escasos estudios en turismo que nada tienen que ver con el campo de la salud pública. Lo más inaudito es que no es licenciado como se dice llamar, como se puede corroborar en el Sistema de Cédulas Profesionales de la Dirección General de Profesiones, situación que representa un delito del orden penal.



DE MI LIBRETA

… Esos cargos inesperados que llegan a nuestro Estado de Cuenta por usar los cajeros automáticos, muy pronto podrían ser parte del pasado. Los usuarios, acudimos a realizar retiros en efectivo, consulta de saldos, compra de tiempo aire, depósitos, pago de servicios, pago de tarjeta de crédito o créditos bancarios, entre otros más. La banca los ha utilizado para realizar prácticas indebidas que carecen de transparencia y afectan a los usuarios…



Para evitar estas prácticas nocivas, el senador Ricardo Monreal Ávila propuso una iniciativa. Esta, tiene como objetivo que a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito en Materia de Oferta de Servicios Financieros contemplen condiciones adecuadas; a partir de las cuales los usuarios de cajeros automáticos accedan a servicios financieros con estricto apego a los principios de transparencia y protección de sus intereses y consentimiento en la oferta de tales servicios y, a fin de generar un entorno financiero en el que la buena fe y los derechos de los usuarios no sean vulnerados…



Otro de los beneficios para los usuarios de los cajeros automáticos que contempla la iniciativa del también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, es que las entidades que los operen, tendrán prohibido ofrecer cualquier servicio financiero a través de éstos, salvo que cuenten con el consentimiento expreso e informado de los clientes para recibir tales ofertas por ese medio…



Todos los recursos que capten los bancos deben ser de manera profesional, bajo la vigilancia de las autoridades correspondientes, no pueden hacerlo en lo oscurito, pronto ese negocio se les terminará, de aprobarse la iniciativa del senador, Monreal Ávila. Al tiempo…



Le comentó que el sábado último, Nunila Pedroza, dirigente Estatal de Movimiento Progresista, se reunió con los diversos actores políticos del Valle de Toluca, respaldado por Daniel Serrano, líder estatal de los Puros. En encuentro tuvo lugar por avenida del Pacífico… Días atrás, llegó a los oídos del presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez y sus aduladores, entre estos, la síndica América Rivera Tavizón de dicho encuentro. Esta última, le informó a Nunila que el alcalde no estaba de acuerdo con dicho encuentro en Toluca por lo que le ordenaba cancelarlo. E incluso América la amenazó ’te vamos a partir la madre sino lo cancelas’. Por lo que Nunila se mantuvo firme…



Con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral de las personas en condiciones de menor empleabilidad o vulnerabilidad, la Secretaría del Trabajo, Martha Hilda González tomó protesta a los integrantes de la Red de Vinculación Laboral de la entidad… Gran respuesta a registrado el SMSE, pues las diversas conferencias impartidas por ponentes nacionales e internacionales han alcanzado más de 226 mil reproducciones en YouTube, comentó su Secretario General, José Manuel Uribe…



Ante los retos que ha significado para los profesores el confinamiento por la pandemia COVID-19, trabajan con el objetivo de brindar a los profesores herramientas que fortalezcan diversas áreas de su quehacer profesional, reafirmando con ello el compromiso de respaldarlos en el aspecto profesional, además del laboral… El Consejo de la Judicatura, a través del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa, convoca a las y los Licenciados en Medios Alternos de Solución de Controversias, Derecho y de carreras afines, Psicología, Sociología, Comunicación y Antropología, a participar en el Curso Propedéutico para mediador, conciliador, privado o público…



La convocatoria va dirigida a dichos profesionistas que aspiren a obtener la certificación, registro y autorización de mediadores privados y públicos. Las y los interesados deberán enviar escaneados en formato PDF al correo [email protected] Acta de Nacimiento, Identificación oficial vigente, Título profesional, CURP y Ficha de inscripción que podrá descargar de la dirección www.centromediacion.pjedomex.gob.mx… Isidro Pastor Medrano el topo es el nuevo dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES); el dueño de dicha franquicia es Hugo Eric Flores. Al ex aprendiz de seminarista de la tierra del señor del Huerto allá en Atlacomulco, lo sacaron del baúl de los recuerdos. Dicen los tres mosqueteros: ’no es igual que 20 años después’ …