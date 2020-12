Columna Agenda Mexiquense

14 DICIEMBRE, 2020880



Pastor Tapia.



El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal no descansa y como siempre pone el ejemplo. Se lo comento, porque este fin de semana no fue la excepción y ante las dudas e inconformidades que se han generado por la aprobación de su reforma a la Ley del Banco de México en materia de divisas, se reunió con el titular del Banco Central, representantes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Asociación de Bancos de México.



En una exposición, el legislador reiteró las bondades de la reforma y reiteró que ésta no vulnera la autonomía de Banxico ni permitirá que dinero ilícito se interne al país. Aclaró que los senadores y senadoras de su partido siempre actuarán con mesura y responsabilidad.



Reconoció el compromiso de sus homólogos, de actuar a favor de los intereses del país, ’y eso incluye atender con responsabilidad y prudencia toda inconformidad y todo reclamo que se suscite sobre nuestra facultad constitucional; como en esta ocasión y la anterior, en que la reforma propuesta ha despertado voces y expresiones en contra de la medida’.



Monreal, recordó que hace dos años también propuso una reforma que regularía las comisiones bancarias, que al igual que ésta recibió críticas desproporcionadas. Hoy, que he presentado una iniciativa, que se ha votado en el Senado y se encuentra pendiente en la colegisladora, se ha expresado una reacción similar a la que hice hace dos años, recordó.



E insistió que, como autor de la iniciativa, relativa a la disminución de tasas de interés y la eliminación de comisiones, hemos actuado con mesura y con prudencia, y así continuaremos haciéndolo, en beneficio del país y de su estabilidad. Monreal, presidente de la JUCOPA, insistió en que su proyecto de ley es benéfico para los mexicanos porque busca establecer el mandato de ley para que el Banco de México actúe como banca de última instancia.



DE MI LIBRETA

… Ante el repunte del COVID -19 y hospitalizados en la entidad, el gobernador Alfredo Del Mazo informa que a partir de hoy se realizarán 12 mil pruebas diarias, para detectar oportunamente los contagios, atenderlos y aislarlos. E indicó que, para disminuir la movilidad y saturación de espacios, los comercios y establecimientos deberán cerrar a las 17:00 horas comercios como tiendas departamentales, plazas comerciales, espacios destinados a actividades culturales, entre ellos: museos, cines y teatros…



Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer, exhortó a las y los presidentes municipales del territorio mexiquense, para que adopten los acuerdos emitidos por el gobernador Del Mazo, con el propósito de establecer nuevas medidas para la protección y cuidado de la salud de las familias mexiquenses. Indica, que la entidad continúa en Semáforo Naranja, con Riesgo Alto…



La Secretaría de Salud, por conducto Gabriel O´ Shea emitió el pasado sábado su reporte del COVID- 19. Aquí los siguientes números. Defunciones: 52, 30 hombres y 22 mujeres… Casos positivos. Ecatepec: Casos 13, 905; Defunciones, 1,498… Nezahualcóyotl:10, 554; Defunciones, 669… Toluca: 9,467; Defunciones,1,066… Hospitalizados: 2,176 casos. 395 intubados… Privados: 2 intubados… Casos positivos (acumulados): 113, 494; Recuperados, 70,572; Hospitalizados: 2,176: Intubados, 396; Defunciones, 12,195… Del total, 65.9 % son hombres y 32.1% son mujeres… El 35.2 % era hipertenso y el 32.6% era diabético. El Estado de México, se encuentra dentro de las entidades que presentan mayor ocupación de camas, tanto en hospitalización como en áreas de terapia intensiva. Tienen un 75 % de hospitalización y un 52% con ventilación…



Por otra parte, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem) reforzará las inspecciones en establecimientos comerciales. A la fecha ha realizado más de 6 mil verificaciones en la entidad, de las cuales se han colocado sellos de suspensión en 325 negocios de bienes y servicios por incumplir con las disposiciones establecidas en la ’Gaceta del Gobierno’…



El IEEM, nos reporta que se aplicaron sin contratiempo, el examen virtual y entrevista escrita a los aspirantes a consejeros distritales o municipales. Los resultados, lo pueden consultar mañana en la página www.ieem.org.mx …



Para poder ocupar un cargo en alguna de las 540 consejerías distritales y 1500 municipales, también se tomará en cuenta además del examen que equivale a 30 puntos, la valoración curricular que sumará 35 puntos y la entrevista que tiene un valor hasta de 35 puntos, dando un puntaje máximo de 100…







El titular de Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo, José A. Corona, dio a conocer que, durante este año, más 2 mil 979 jornaleros se fueron a trabajar a Canadá de manera legal, ordenada y segura… El funcionario señaló que como parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México Canadá (PTAT), el cual opera desde 1974 al amparo de un memorándum de entendimiento firmado por ambos países, a la fecha se ha consolidado como una política pública que permite la complementariedad y asegura la movilidad laboral…



José Manuel Uribe Navarrete, Secretario General del SMSEM, se pronuncia por un regreso a clases de manera segura, cuando el semáforo de riesgo epidemiológico se encuentre en color verde, adicionalmente, se deben establecer mecanismos para proteger la salud de profesores, alumnos y padres de familia…



Al emitir un mensaje navideño al Magisterio Estatal, Uribe, dio a conocer que la dirigencia cerrará el año de una forma activa, entregando becas para hijas e hijos de maestros con discapacidad y apoyos por el fallecimiento de un familiar directo. Así como también a maestros, quienes han realizado trámites de apoyo para estudios de posgrado…