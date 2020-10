Columna Agenda Mexiquense Pastor Tapia

Pastor Tapia



Abre escuela de béisbol Higinio Martínez

Podrá Mauricio Valdés con reforma integral

Suma secretaria de justicia a Carolina Alanís



Las sumas y restas que hacen los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Estado de México son muy alegres, tanto que rayan en lo absurdo al considerar que conservan la simpatía ciega de todos los que votaron por ellos en el proceso anterior.



No hay nada más absurdo pues aun cuando resulta evidente el desencanto de algunos sectores, por la forma en que gobiernan, diputados, regidores, síndicos y alcaldes, dan por sentado que en las elecciones venideras de julio del 2021, no solo repetirán la dosis de hace dos años, sino que sorprenderán a propios y extraños al conquistar un mayor número de diputaciones y municipios mexiquenses.



El panorama real es diferente, a pesar de los múltiples agoreros y canarios que están incrustados en las administraciones locales y se dedican todos los días y a todas horas a aplaudir absurdos y posiciones incongruentes, hasta contrarias a la ley, de sus empleadores.







Morena a pesar de tener en su poder 36 curules dentro del Poder Legislativo mexiquense, no se ha caracterizado por tener fuerza ideológica, congruente y sensata que dé por resultado legislaciones con un buen futuro como en el caso de la reciente iniciativa sobre la generación de un nuevo marco constitucional y cuya paternidad la tiene el senador Higinio Martínez Miranda.



Tampoco por desarrollar músculo al interior de su bancada, por el contrario, las diferencias que involucran a las diputadas por cuestiones tan nimias como el ego, son reales y han propiciado roses frecuentes con sus homólogas de grupo.



Además los recientes resultados electorales de Coahuila e Hidalgo, muestran un evidente malestar social, no obstante que solo votó un 30 por ciento del padrón electoral de aquellas entidad, pero que fue suficiente para darle el triunfo a otra fuerza política diferente de Morena.



Algunos conocedores de las cuestiones políticas en la entidad consideran que en el caso del territorio mexiquense hay trabajo de grupos morenistas, sobre todo en la zona oriente del territorio mexiquense, principalmente en municipios como Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chicoloapan y Chalco.



Sin embargo, sentencias que quizá no les alcance para hacer de aquella zona un gran bastión que empuje los intereses de Higinio Martínez para buscar la gubernatura en un futuro cercano.



SIMPLEZAS:::



Ni que decir sobre esta nueva. Resulta que el mismísimo Higinio ya se montó en el carro de moda y ahora resulta que ya tiene su escuela y campo de entrenamiento de beisbol en Texcoco, incluso se encuentra empecinado en abrir o afiliarse a una liga.



¿No que hay capacidad de discernimiento?







…………………………………………



Casi en apuesta mil a uno que la reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y las leyes que de ella emanan, se convertirá en un mamotreto sin pies ni cabeza, sobre todo porque ninguno de los que integran la Comisión que tenderá el asunto, tiene especialidad en derecho constitucional.



Como lo vemos, Mauricio Valdés Rodríguez, titular de la Comisión ha tenido una larga trayectoria política, muy bien aprovechada para intereses personales, con gran capacidad para ponerse y quitarse camisetas que ha olvidado actualizarse en cursos, reformas y propuestas legislativas.



Hoy está ocupando algunas de sus horas al día, en conseguirlo pero su formación académica no le da para mucho pues es licenciado y maestro en Ciencias Políticas y Administración Pública.



……………………………………….



Carolina Alanís se suma al equipo del Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, quizá ahora sí pueda hacer un buen papel, luego de estar de abate abanicos y acompañante de compras de Isis Ávila, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Difem) con el gobernador Eruviel Ávila Villegas.