Columna Al grito de guerra

Por Julio Morales Segura



Será que los astros se han alineado a la 4T o pareciera que hay un pacto implícito entre los gobierno de Estados Unidos y México para la sobrevivencia de sus proyectos de nación. En la Unión Americana habrá elecciones el próximo 3 noviembre que, según los analistas, será una contienda cerrada, donde existe la posibilidad de que los Demócratas recuperen la Casa Blanca.

En México, el Presidente López Obrados, en su tercer año de gobierno, intenta consolidar su proyecto de Nación y, de paso limpiar la casa. La detención del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, California, pareciera ser un contundente mensaje –enviado desde los EEUU—de que ya no haya intocables y que se aplicará la ley.

Pero más allá de la política doméstica de poner en manos de la justicia estadounidense a un alto mando del Ejército Mexicano, quien presidió la Secretaría de la Defensa, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tiene un ingrediente que se antoja de una película de Hollywood, ya que más que un acto de persecución de delito o delitos, puede ser la ’llave’ que abra el voto hispano en aquel país.

La importancia de la captura de este militar obedece más al interés de la información que pudiera proporcionar para ’comprometer’ a personajes de la política, de la cúpula empresarial, de los liderazgos sociales, en fin de tener información privilegiada de las ’entrañas’ de la política, de la vida social y de los movimientos que aún se mantiene vivos en México.

También podría ser la ’llave’ de negociación con el Presidente de la República, ya que seguramente la inteligencia militar, a la que por supuesto tuvo acceso y aún tiene el general Cienfuegos, podría comprometer a personajes de la 4T para impulsar algunos proyectos que le interesa a Donald Trump en México y, por qué no, detener o frenar algunos que no le conviene se consoliden.

Y porque decimos que podría ser la ’llave’ que abriera el voto hispano en las próximas elecciones, porque sin duda, el pueblo mexicano que se ha sentido ultrajado y abandonado por los últimos gobiernos, incluso aquellos que tuvieron que dejar sus lugares de origen para migrar a los EEUU, jugarán un papel relevante en los próximos comicios para elegir al nuevo inquilino de la Casa Blanca, verían con buenos ojos, la caída de ex presidentes mexicanos a los que califican como corruptos.

Para el Presidente Donald Trump esta sería una jugada de doble beneficio, ya que podría ganarse la simpatía de los mexicanos en la Unión Americana y obtendría información valiosa que le permitiera influir directamente en el gobierno de la 4T que aún tiene muchos enemigos fuera y dentro del país.

¡Que vivas tiempos interesantes! Dice una expresión China y creo que los mexicanos jamás pensamos vivir estos tiempos de cambio.

El acero aprestad y el bridón

Creo que ya lo han comentado muchísimo, pero creo que el siguiente en la lista de la DEA para ser llevado a juicio en Estados Unidos, es al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien perdió su última oportunidad de blindarse políticamente, luego de que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial le negara el registro al partido de su esposa, México Libre.

El ex Mandatario ya debe valorar dos posibles escenarios, nada halagüeños: Negociar con el Presidente Andrés López Obrador y colaborar en las investigaciones de las acciones de corrupción sistemática o buscar a un buen bufete de abogados en los Estados Unidos que le permita enfrentar con éxito el juicio que se avecina.

Creo que ningún partido político, incluso Acción Nacional, le tenderá la mano para ofrecerle alguna candidatura al Senado o a la Cámara de Diputados, porque es un personaje que resta simpatía y, por ende votos. Parece que el matrimonio Calderón-Zavala se han quedado solos, muy solos.

[email protected]