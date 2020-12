Columna Bajo Reserva

La 4T y las violaciones a los derechos humanos

En el Día de los Derechos Humanos, que se conmemora hoy, poco tendrá que presumir el gobierno federal y eso lo demuestran sus propios datos. Nos recuerdan, por ejemplo, que en los primeros dos años del actual sexenio se registraron más de 14 mil desapariciones y este año las instituciones federales de seguridad pública han acumulado mil 32 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a las garantías individuales, que incluyen asesinatos y tortura. La lista sigue y sigue, mientras víctimas que se cuentan por montones aún esperan acceder a la justicia y que el Estado mexicano les repare el daño. Las violaciones a derechos humanos, sin duda, siguen siendo un reto pendiente. A menos de que en la autollamada Cuarta Transformación tengan otros datos, diferentes a los datos oficiales que ellos mismos han dado a conocer. No sería raro si eso pasa, nos dicen.





Diputados de Morena reciben la ’bendición’ para buscar reelegirse

Ayer el líder nacional de Morena, Mario Delgado, regresó a su antigua casa: la Cámara de Diputados y hasta le habilitaron el auditorio mayor para entrevistarse con sus diputados federales. Nos cuentan que don Mario tuvo reuniones con diputados de diversos distritos, a quienes les dijo que tienen su visto bueno si quieren buscar la reelección. Nos dicen que les anunció que el método de definición de las candidaturas será la encuesta. Nos adelantan que Morena apostará por el mayor número de diputados federales para la reelección porque ya son conocidos, tienen experiencia y porque varios de los nuevos perfiles del partido no crecieron. Algunos preguntan si el hecho de que los diputados sean conocidos será una ventaja o una desventaja y si aquí aplica el refrán de más vale malo por conocido que bueno por conocer.





Se complica el tema de candidatas mujeres a gobernadoras

La falta de acuerdos sobre el proyecto de paridad de género en aspirantes a las 15 gubernaturas en disputa para el 2021, llevó a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aplazara el tema en la sesión de ayer. Nos dicen que los magistrados no terminan de ponerse de acuerdo sobre si dan o no luz verde a los criterios aprobados por el INE, que obligan a los partidos políticos a que, de sus 15 candidaturas a gobiernos estatales, al menos 7 sean para mujeres, lo que fue impugnado por el Senado de la República. Después de que el tribunal ha estado bajo fuego, luego de sus últimos fallos, la resolución de este asunto ha generado que los ojos de muchos actores políticos y sociales estén sobre la manera en que los magistrados resolverán este caso, Nos dicen que el tema podría salir el próximo lunes.





El diccionario presidencial

La autollamada Cuarta Transformación ya tiene su ’Guía Ética para la transformación de México’, que contiene sus 20 principios morales, también ya tiene su edición de la ’Cartilla Moral’ de Alfonso Reyes, pero ahora está por editar una especie de ’Pequeño Obralarousse Ilustrado’ –diría el gran Rius-. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los ’intelectuales orgánicos’ del pasado régimen siguen molestos con la transformación del país y que se alista para elaborar un ’diccionario’ con términos postneoliberales como ’resiliencia’ u ’holístico’. Conceptos que según el titular del Ejecutivo utilizan los intelectuales orgánicos para hablar en textos ’mal escritos’ que están llenos de tecnicismos y alejados de cómo habla el pueblo de México. Así que hay que estar pendientes de la publicación de esta obra.