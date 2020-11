Columna Bajo Reserva: Se acaba el show en subastas de la 4T Periodistas EL UNIVERSAL

Retomado de EL UNIVERSAL



Nos cuentan en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que debido las críticas que recibieron los empresarios que compraron en una subasta el inmueble que pertenecía al capo del Cártel de Juárez, Amado Carrillo, alias ’El señor de los Cielos’, ahora el organismo de la autollamada Cuarta Transformación encargado de coordinar las subastas se abstendrá de dar a conocer mayores datos de quiénes fueron los dueños de las propiedades, objetos y vehículos que han sido confiscados y rematados. Nos dicen que debido que ha habido casos en los que quienes compraron bienes decomisados a narcotraficantes y otros delincuentes, han sido objeto de señalamientos y desprestigio, el personal del Instituto tiene ahora tajantemente prohibido revelar el nombre de los propietarios de los objetos y de los compradores. Cabe recordar que cuando este programa de subastas inició parte importante del show era dar a conocer a quién pertenecieron, joyas autos, aviones o residencias incautadas, y el nombre del comprador. Algunos de ellos incluso recibieron reconocimiento del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y fueron invitados a la conferencia de prensa mañanera.



¿Encontró Morena la cura del Covid?



Aunque pareciera lo contrario, en el Senado de la República hay tiempo -aparentemente de sobra- puesto que además de los difíciles temas que se deben discutir, también están los más cercanos a los corazones de los legisladores. Claro ejemplo de ello es la senadora Jesús Lucía Trasviña (Morena). Para que no se diga que no hay trabajo legislativo, la senadora invitó al investigador de ovnis y recientemente empresario del ramo farmacéutico Jaime Maussan para que ofrezca una conferencia sobre un medicamento que está promoviendo como un tratamiento antiCovid-19. Al parecer los legisladores de Morena pronto le darán una buena noticia al muy criticado responsable de la estrategia contra la pandemia, el doctor Hugo López-Gatell, pues la bancada pudo haber encontrado ya la cura de la enfermedad que ha infectado en el mundo a 57 millones de personas, y causado la muerte a más de un millón.



Van PAN, PRI y PRD unidos contra Morena en 2021



Nos dicen que las dirigencias nacionales del PAN, del PRI y del PRD han concretado un primer acuerdo para aliarse y combatir a Morena en las elecciones de 2021. Nos confirman que en la contienda por la nueva integración de la Cámara de Diputados los tres partidos irán juntos en la competencia de 150 distritos electorales federales, es decir en la mitad de los que estarán en disputa, y en los otros 150 cada partido establecerá alianzas con otras fuerzas o irán solos. Nos comentan que además están construyendo acuerdos para lograr aliarse en las contiendas por las gubernaturas de Sonora, Michoacán y Baja California Sur. En la oposición consideran, nos hacen ver, que esta es la única forma de enfrentar con éxito a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador aunque después cada quien vaya por su lado en San Lázaro.



Nuevas pruebas para Monreal



La agenda en el Congreso de la Unión, nos dicen, es donde estará puesto el foco de atención esta semana, pues se discutirán dos importantes temas en la agenda del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. El primero es la eliminación del fuero presidencial que se atoró en el Senado de la República, luego de que el bloque de contención (PAN, MC, PRI y PRD) se ha negado a abrir su postura o ceder, depende de cómo se le vea, ante el plan de Morena de concederle al presidente Andrés Manuel López Obrador el cumplimiento de esta promesa de campaña. También viene otra muy importante, que se discutirá en comisiones el miércoles: la reforma al Poder Judicial de la Federación. Se trata del proyecto que envió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, el cual tampoco termina por convencer a la oposición y no sólo eso, ha generado un rechazo directo del bloque. Dado que esta reforma al Poder Judicial también es impulsada por el gobierno del presidente López Obrador, una vez más se pondrá a prueba la capacidad de concertación y negociación del senador Ricardo Monreal, para ver si esta vez le puede entregar buenas cuentas al líder de la 4T.