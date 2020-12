Columna Bajo Reserva, viene metralla contra la alianza PRI-PAN-PRD

Bajo Reserva



Grilla en la Secretaría de Seguridad

Los nuevos mejores amigos, Alejandro Moreno y Marko Cortés, presidentes nacionales del PRI y el PAN, respectivamente, así como representantes del PRD, se reunieron ayer por el rumbo de Polanco para alinear las estrategias de la alianza que busca competir con Morena para quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados e impedir el triunfo del partido en el gobierno en algunas de las gubernaturas que estarán en juego el próximo año. Nos comentan que esta alianza tendrá que resistir los embates de dos enemigos. El primero, y más poderoso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de su promesa de que no intervendría en el proceso electoral, todos los días lanza críticas y descalificaciones en contra de la coalición opositora. Y el segundo, son las agrupaciones políticas priistas, panistas y perredistas, que no están de acuerdo con las decisiones de sus líderes nacionales de ir en alianza. Nos comentan que estas agrupaciones comenzarán en breve a hacer públicos los reclamos para pedir la cabeza de sus dirigentes nacionales bajo el argumento de que no se sienten representados por ellos.



Las peleas de López-Gatell

Nos hacen ver que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quiso jugar en las grandes ligas de la política y se topó con dos personajes experimentados en estas lides que le están dando algunas lecciones. Nos explican que se opuso a la compra de vacunas contra el coronavirus, trató de obstaculizar las gestiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para su compra y autorización, y perdió la batalla contra el canciller Marcelo Ebrard. Esta mañana se anunciará el plan de vacunación. En otro escenario, López-Gatell trató de confrontar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y ahora la mandataria capitalina lo puso en un aprieto, pues ante el incremento de casos de Covid-19 en la CDMX, doña Claudia dijo que la ciudad se paralizaría solo si la Secretaría de Salud coloca el semáforo epidemiológico en rojo. Así, la responsabilidad de cerrar o dejar abierta la ciudad es de López-Gatell. Nos aseguran que el médico se considera presidenciable y se enfrascó en una pelea con dos presidenciables de la que parece ser no saldrá muy bien librado.



Desconoce el Ejecutivo cómo funciona el INAI

Con ojos de plato se quedaron algunos consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) por las palabras que la mañana de ayer le dedicó al instituto el presidente Andrés Manuel López Obrador. No les sorprendió que el mandatario haya acusado al organismo autónomo de ser ’un florero’ y que solo simulaba promover la transparencia, mientras que sus integrantes ’se daban la gran vida’, pues eso ya lo había hecho antes. Lo que verdaderamente causó sorpresa, y hasta preocupación, es que el Ejecutivo federal desconozca que la elección del comisionado presidente del INAI corresponde única y exclusivamente a los siete integrantes del pleno. El presidente comentó que, si la elección de la presidencia del organismo debe salir de una propuesta que surja del Ejecutivo, se procurará ’que sea una gente honesta sobre todo en estos organismos en donde se han dedicado a hacerse de la vista gorda, porque esa fue otra característica del periodo neoliberal’. Este jueves, los siete consejeros del INAI deberán elegir entre ellos a su próxima presidenta o presidente.



Pega crisis sanitaria al Archivo General

Otra víctima del aumento de casos de contagios del Covid-19 en la Ciudad de México, nos dicen, es el Archivo General de la Nación (AGN). Nos detallan que ayer lunes causó sorpresa a los investigadores que acudieron al Palacio Lecumberri encontrarse con las instalaciones cerradas por la contingencia sanitaria. Nos hacen ver que el AGN no solo estuvo cerrado ayer y lo estará hoy, sino que se prevé que sea reabierto hasta enero próximo.