Columna Balcón Político

Luciano Tapia



ECATEPEC, MÉX. -A 4 de febrero. -Mientras que los integrantes de la llamada clase política busca los espacios para lograr un cargo de elección popular en el Estado de México como en otras entidades para elegir a 15 gobernadores, diputados, alcaldías, regidores y sindicaturas en la que sin distinción se darán con todo de los mismos partidos y los que buscan la reelección como en Ecatepec con Fernando Vilchis, familiares de fallecidos por COVID – 19 hay quienes han abandonado al menos 20 cuerpos en hospitales y agencias del ministerio púbico de esta localidad por no contar con dinero para sepultarlos y por los engorrosos trámites que enfrentan, falta de dinero, empleo y sin alimentos para los deudos ¿de que presume Fernando Vilchis como alcalde? No hay gesto humano quien llegó al cargo cobijado del sindicato Libertad que mantiene una regiduría…de acuerdo con el síndico, Daniel Sibaja, ha pedido al gobierno municipal aplicar un protocolo de apoyo de deudos que no pueden sufragar esos servicios, hoy, reseña, Ecatepec ocupa el primer lugar estatal en defunciones por coronavirus, con 3 mil 570. Sibaja propuso al cabildo dar a las familias asistencia para trámites ante Registro Civil y el Ministerio Público, atención sicológica y subsidios a quienes no tienen ingresos, aclaró que los deudos enfrentan "un viacrucis" para enterrar a sus muertos, esperan hasta 48 horas para que el Ministerio Público vaya por el cuerpo, la expedición de certificados de defunción es lenta y las funerarias "hacen su agosto, también dijo que, "hay víctimas de Covid-19 que fallecen en hospitales o clínicas pequeñas y no son reclamados son sepultados como desconocido…Por lo que toca a Nezahualcóyotl las encuestas están a favor de EPIFANIO LÓPEZ GARNICA para la presidencia municipal, ha sido diputado local es dirigente de Unidos por un Mejor País, el grupo político más importante que en fecha reciente firmó acuerdo con MORENA, cabe mencionar que en este orden el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de La Rosa ha ganado dos veces la alcaldía, recordar también que en la pasada elección ganó la presidencia municipal pese a que en la boleta electoral llevaba la foto de AMLO…CON JESÚS TOLENTINO del Movimiento Antorchista el PRI asegura una de las más importantes posiciones políticas, va por cuarta ocasión a la alcaldía, reseñar que del año 2000 a la fecha este municipio se ha transformado, es el que mejor infraestructura cuenta con el Valle de México, sucede lo mismo en Ixtapaluca con MARICELA SERRANO HERNÁNDEZ en donde MORENA tampoco ganó la alcaldía en las pasadas elecciones…Todo parece indicar que RICARDO MORENO BASTIDA ha perdido la brújula hace tiempo, se apunta a ser aspirante a la presidencia municipal de la ciudad capital, Toluca en donde Juan Rodolfo Sánchez pretende repetir, falta conocer los nombres de otros contendientes que también quieren comer chorizo del bueno… HABRA DE CHILE aunque los aspirantes no son conocidos ni han hecho nada por su comunidad como los diputados federales y locales que ganaron y no han vuelto siquiera para realizar una gestión social como la diputada ANAI BURGOS HERNADEZ a quien solo se le ve en las comidas con amigas en la región de Chalco y Cocotitlán….Todo indica que la abuelita OLGA MEDINA SERRANO cobrara pensión de bienestar social al terminar su gestión el 31 de diciembre como alcaldesa de Los Reyes La Paz, el más feo como ella misma lo ha dicho y desde luego también la más fea, los datos y las expresiones sociales revelan que perderá MORENA este municipio…Con CRISTINA GONZÁLEZ CRUZ, el tricolor podría volver a gobernar La Paz, la ex diputada federal es por hoy la carta fuerte del PRI, más aun si la alianza logra el consenso, pero sobre todo porque iría de la mano con el candidato a diputado local del Movimiento Antorchista Fernando González…SI LA EQUIDAD de género favorece a ARMANDO GARCIA MENDEZ, será el abanderado de MORENA en Valle de Chalco Solidaridad, aunque hay otros tiradores pero sobre todo habrá que enfrentar a la alianza PRI- PRD- PAN…En CHALCO en donde el alcalde Miguel Gutiérrez se ha distinguido por no realizar alguna obra de relevancia, ya anunció que buscara reelegirse, aquí como en otros lugares la política se ha convertido en negocio, se ha perdido el sentido social de servir, sobre todo cuando la cuarta transformación no se le ve aún por dónde empezar para la aplicación de la justicia contra los que se han apoderado hasta de los bienes patrimoniales de la nación, estado y municipios, así, los alcaldes que le toman cariño a las arcas del gobierno se convierten en millonarios, dueños de mansiones, negocios para vivir con lujos inimaginables como en San Felipe del Progreso y otros, Manda tus comentarios CORREO ([email protected])