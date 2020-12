Columna Confrontación Política

Juan Carlos Rojas



1º de diciembre de 2020.

CUANDO DAVID PÁRAMO, CONOCIDO ANALISTA FINANCIERO DE LA DERECHA MEXICANA MÁS RANCIA, EXPRESÓ SU BENEPLÁCITO POR QUE LA CALIFICADORA ’FITCH’ reconocía que la estrategia de la Cuarta Transformación rinde frutos y coloca a nuestro país en inmejorables condiciones para la inversión, se me ocurrió publicar su comentario en uno de los grupos de periodistas en que participo, con el subrayado de que ’hasta el más detractor lo reconoce’. Pero no faltó el que, de inmediato, hizo el comentario de mal gusto: ’Ahora sí le aplauden al enemigo público número uno para AMLO, Ciro Gómez. Bueno, menos mal que es de la prensa Fifí’. Abierta la invitación, tuve que responderle que nadie le aplaude, pero que es bueno que tanto el economista de derecha (David Páramo) y Ciro Gómez Leyva, el periodista de las Fake News reconozcan que vamos por buen camino.

Y LE DIJE: ’TÚ TAMBIÉN DEBERÍAS RECONOCER QUE VIVES EN EL ERROR...’ ACOSTUMBRADO A LA SALIDA FÁCIL, CHISTOSA Y ACRÍTICA, REPLICÓ: YO VIVO EN NEZA. El caso es que si importa lo que diga la ’Calificadora Fitch’, pues ratificó el grado de inversión de México en nivel BBB, además con una ’perspectiva estable’, por un período de corto a mediano plazo, que va de los seis a los 18 meses, lo que atribuyen al ’marco de política macroeconómica consistente, finanzas externas relativamente estables y robustas’ y a que no está creciendo la deuda pública. Todo eso es importante si añadimos que la paridad de nuestro peso frente al dólar no solamente se ha mantenido, a pesar de la pandemia, sino que incluso se ha revaluado y ya está a menos de 20 pesos frente a la moneda norteamericana.

VUELTA LA ’BURRA AL TRIGO’, HUBO UNA NUEVA PROVOCACIÓN EN EL CHAT: ’Y SI ASÍ ES, ENTONCES NO HABRÁ PRETEXTOS O EXCUSAS PARA QUE MEJOREN LOS servicios médicos, educativos, laborales, de seguridad, etc. hay dinero suficiente y por fin viviremos en el Edén, como en Tabasco’. Actitud típica en estos tiempos de polarización social en que hasta los periodistas nos hemos visto confrontados, tuve que decirle que aunque pretendiera burlarse, los indicadores macroeconómicos así nos lo dicen: hay inversión, la paridad del peso frente al dólar se mantiene, las calificadoras dicen que México está muy bien para invertir, hay suficiente para continuar con los programas sociales, se está trabajando en obra pública y no solamente el tren maya o la refinería de Dos Bocas, sino también mucha obra pública en Oaxaca, en el Estado de México van muy bien con el tren rápido a Toluca, luego que los priistas lo dejaran a medias, igual que el Metro en Guadalajara, que AMLO concluyó.

SERÍA PROLIJO CONTINUAR PORQUE, ADEMÁS, NO ENTIENDE DE ESAS CUESTIONES, ES MUY "LIGERO" EN SUS APRECIACIONES Y YA ESTÁ MUY CONTAMINADO mentalmente, después de más de 30 años de políticas neoliberales que nos han hecho odiar a nuestros hermanos y amar a nuestros enemigos, abrevando cotidianamente la basura televisiva que nos ha vuelto acríticos. Más de tres décadas en que solo hemos oído y visto que para triunfar hay que tranzar, que el que no tranza no avanza, que la corrupción somos todos, en fin, que para enriquecerse debe pasar por encima de los demás, pisotearlos, explotarlos, robar al erario (’no me des, ponme donde hay’). Es claro que por ese camino México no puede continuar sin el riesgo de un estallido violento que, deberían agradecerle a López Obrador, se canalizó de la mejor manera, es decir, hacia el voto ciudadano que se expresó mayoritariamente en las urnas hace dos años.

’OJALÁ Y EN VERDAD LE VAYA BIEN A AMLO Y A MÉXICO... OJALÁ!!!’ EXPRESÓ, CREO SINCERAMENTE, MI INTERLOCUTOR. PERO YO CREO QUE YA LE ESTÁ YENDO BIEN a México, mucho mejor que al resto del mundo, aunque no falta el que alega, acaso con mucha razón, que ’de que nos sirve el bla, bla bla de los economistas y especialistas en finanzas, .... mientras a la mayoría de mexicanos, que trabajan honrada y formalmente no nos alcance para cubrir lo establecido en la Constitución, casa, comida, educación, esparcimiento...no podemos decir que estamos bien...o que el kilo de carne esté entre 140 y 160 pesos...es reflejo de prosperidad???’. Creo firmemente que no podemos esperar que todo eso se resuelva en solo dos años de gobierno. Hay que leer y comprender lo que se lee. En ningún momento se dijo que ya estamos bien, sino que a México le está yendo mucho mejor que al resto del mundo...

PARA MUCHOS EN LO PRINCIPAL QUE ES EL BIENESTAR DE LOS MEXICANOS, NO SE HA NOTADO LA MEJORÍA. POR DÉCADAS NUNCA SE VIO OTRA COSA QUE POBREZA y explotación de los trabajadores mexicanos. Eso está más que claro, sobre todo teniendo encima la brutalidad de un virus desconocido y mortífero que ha cambiado nuestras vidas y nos ha obligado a confinarnos. Mal momento para cualquier gobierno. Pero yo sí creo que vamos bien, por el camino correcto, con una acelerada e increíble recuperación económica, gracias a que ahora se invirtió en rescatar a los pobres de éste país y no a los ricos, como se estuvo haciendo durante tantos años de gobiernos del PRI y del PAN. Pero también se están enderezando muchísimas cosas para que nos pueda ir bien, el combate a la corrupción es un gran ejemplo.

PERO ENTIENDO QUE ES INÚTIL DISCUTIR CON QUIENES NO QUIEREN VER LA REALIDAD, CON LOS QUE ESTÁN SUMAMENTE DAÑADOS PORQUE JAMÁS VIERON ESTO. Es inútil argumentar y mostrar los avances ante quienes no saben escuchar ni procesar la información que cotidianamente recibimos. No quieren entender que hay nuevas situaciones. Ni modo. Pero además, desde hace varias décadas, tratamos de entender e interpretar la realidad que vivimos y costaba mucho trabajo, sobre todo porque nos habían acostumbrado a vivir entre mentiras, con medios masivos de comunicación que se habían puesto claramente del lado de la oligarquía y de un gobierno que la representaba. Y no fue gratis,

El presidente mexicano , Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves la iniciativa de ley para ’poner orden’ en el esquema de subcontratación de trabajadores en México, mecanismo que consideró ’se echó a perder’, puesto que no respeta los derechos laborales, además de que se usa también para la defraudación fiscal. «El día de hoy vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, llamado outsourcing, que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año mas…



[9:22 p. m., 12/11/2020] Juan Rojas: Me imagino cómo están quedando ya los agoreros de la catástrofe al contrastar su imagen mental con la realidad que estamos viviendo...solo recurriendo a la denostación.

[9:23 p. m., 12/11/2020] +52 1 55 6419 7453: Seguramente está de acuerdo también ..con el Doctor Gatell ...en que el cronavirus mata más gente en este país...por qué nuestra salud es deficiente...

[9:24 p. m., 12/11/2020] Juan Rojas: O qué esperaba, que en un país de obesos por comer tantas frituras y golosinas, con un elevado índice de diabéticos e hipertensos, con un porcentaje brutal de desempleados o de empleados informales, nos fuera bien?

[9:27 p. m., 12/11/2020] +52 1 55 6419 7453: Lo sabía....la culpa es de los Mexicanos......no del deficiente manejo de la pandemia, no de las contradicciones entre los diferentes niveles del gobierno federal...no de la negativa de atención hospitalaria para no inflar los datos...es de todos los Mexicanos.....

Guero Cruz: Cuando en el peor de los escenarios superemos las 6 mil defunciones, entonces hablamos Quique

Juan Rojas: No, señor, la culpa es de los empresarios que han sacrificado la salud de los mexicanos por su avaricia; la culpa es de los sucesivos gobiernos del PRIAN que funcionaron siempre en favor de los intereses de Bimbo, de Cocacola y sabritas, aun a costa de la salud de todos, niños en edad escolar incluidos; la culpa no la busque en quienes están tratando de resolver la problemática generada por falta de inversión en médicos y en hospitales. Espero entiendan eso.

52 1 55 6419 7453: 65 000, vamos para 100.000, por culpa de nosotros mismos.......no bueno a lo que tienen que llegar para defender al incriticable.....

Juan Rojas: Sé perfectamente que hay miles que se creen expertos en coronavirus, en el manejo de la pandemia, tanto como para criticar a los que si saben hacerlo. No entienden que no entienden.

52 1 55 6419 7453: Yo no soy experto, no soy médico, no soy epidemiólogo, soy un mexicano más que esperaba ver un cambio verdadero, pero no lo hay si para usted las cosas están mejor, si el fruto su trabajo ahora le permite vivir bien comer bien pasear bien y brindarle una mejor educación a sus hijos.....quiero decirle que o es usted narco...o es político lbiscon de la 4 t...si no es así , pues ya despierte.. no siga soñando..

Juan Rojas: No señor, soy periodista desde hace cuatro décadas, estudié y tengo un empleo como docente, soy maestro. Durante muchos años luché por un cambio, mismo que se logró en 2018, luego de tanto bregar contracorriente. Estoy seguro que vamos por buen camino, nunca le he lambisconeado a nadie ni en política ni en periodismo, tampoco en mi trabajo. Si espero que los demás despierten, pero eso ya es responsabilidad de cada quien. Yo sigo trabajando y estudiando la realidad de mi país y sé que vamos por buen camino, mucho mejor que el que los gobiernos del PRI y del PAN nos dieron y que hemos visto estaban plagados de corrupcióm

Juan Rojas: No hay día que no salga un nuevo escándalo o denuncia. Y también veo que hay acciones que apuntan al mejoramiento de todos.

Juan Rojas: Yo jamás había visto que todos los niños de primaria, secundaria o preparatoria tuvieran una beca, sin distinción alguna, que apoyara sus estudios, ahora lo veo y eso me da gusto.

52 1 55 6419 7453: Un nuevo escándalo....como el de Pio López.?

Juan Rojas: Veo que se apoya a los ancianos con una pensión, tal vez modesta, pero ya cuentan con algo que los revalore.

Juan Rojas: También veo que se apoya a los discapacitados y que los campesinos ya cuentan con programas que verdaderamente les apoyen en la producción agrícola, directamente, sin pasar por las manos de los "dirigentes" que medraron durante muchos años.

52 1 55 6419 7453: Me sorprende que siendo Docente, prefiera una Beca para los niños que una buena Educación ....