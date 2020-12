Columna Confrontación Política

Lunes 14 de diciembre de 2020.



NEZAHUALCÓYOTL,MÉX. -El próximo 6 de junio de 2021, habrá de desarrollarse en México la batalla política más encarnizada de los últimos tiempos de. MORENA, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, aliada con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, se confrontarán con una derecha que tiende a unificarse en otro gran frente, integrado por el agonizante PRI (que decía representar el centro de la geometría política), el maltratado PAN (desde su nacimiento representando a la derecha), y ese cadáver insepulto que decía representar a la izquierda, el PRD. Ninguno de los tres presenta posibilidades de triunfo, mucho menos después del triunfo de la izquierda el pasado primero de julio de 2018. El Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA), ya quedó muy atrás, no sirvió más que para dar lástima y ahora sigue el TUMOR (Todos Unidos contra Morena).

EN LA QUE YA SE DENOMINA LA ELECCIÓN MÁS GRANDE DE LA HISTORIA, ESTARÁ EN JUEGO LA RENOVACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, así como 15 gubernaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Tlaxcala, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Nayarit, Colima, Chihuahua y Michoacán. Casualmente, las últimas cuatro, son gobernadas por miembros de la famosa ’Alianza Federalista’ que atacan un día sí y otro día también a López Obrador y a la Cuarta Transformación porque temen que en 2021 perderán el poder. En todas estas entidades también se elegirán diputados locales y Ayuntamientos. En Coahuila y Quintana Roo se elegirán solamente Ayuntamientos, en la CDMX diputaciones locales y alcaldías; en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, diputaciones locales y Ayuntamientos.

LA MAYOR PARTE DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS POR DISTINTAS EMPRESAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE REALIZAN SONDEOS DE OPINIÓN, COINCIDEN EN QUE, de las quince gubernaturas, por lo menos doce y optimistamente catorce, serán para el partido gobernante a nivel federal, MORENA, gracias a la enorme popularidad del presidente de la República y sus programas sociales. Una, Baja California, ya está en manos de Jaime Bonilla, de MORENA; otra muy importante, Nuevo León, está en manos de un ’independiente’ el ’Bronco’. Pero ocho gubernaturas todavía están en manos del PRI, cuatro en manos del PAN, y una más, Michoacán, en las manos priistas del ’chuchismo’ perredista. Querétaro es la entidad que probablemente conserve el partido Acción Nacional. Esa es la urgencia que tiene la oposición para construir rápidamente una alianza, aunque sea tan descabellada, entre la izquierda y la derecha: el PRIANRD.

PARTICULARMENTE SEÑALAMOS EL CASO DE CHIHUAHUA POR LA VIRULENCIA VERBAL DEL GOBERNADOR PANISTA JAVIER CORRAL Y DEL GOBERNADOR DE Michoacán, el perredista-priista Silvano Aureoles Conejo. Corral se ha visto desesperado ante la posibilidad de que el PAN pierda el Estado de Chihuahua a manos de MORENA y por eso ha desarrollado un activismo torpe y escandaloso, como fue la oposición a cumplir el Tratado de Aguas con los Estados Unidos, culpar de su mal manejo de la pandemia de COVID-19 al gobierno federal y su exigencia de mayores recursos económicos. Javier Corral, como Senador, fue de los panistas que aprobaron la Ley de Coordinación Fiscal que ahora tanto le molesta, al grado de amenazar con separar Chihuahua de la República Mexicana. Grave.

JAVIER CORRAL Y SUS CÓMPLICES DE LA ’ALIANZA’ DE ’PREOCUPADOS’ GOBERNADORES, NO HAN TOMADO EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO 10, DE LA CITADA LEY indica claramente que ’Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. También, con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio’. Allí tienen la solución, pero tanta alharaca tiene una intencionalidad político-electoral que no se atreven a confesar en público, menos aún ante sus gobernados, sobre todo en Chihuahua donde el morenismo ha crecido notoriamente debido al mal gobierno del panista-yunquista Javier Corral Jurado.

HABREMOS DE ELEGIR TAMBIÉN, 300 DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA Y 200 PLURINOMINALES Y LA OPOSICIÓN QUIERE GANAR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA controla el presupuesto federal. De ahí viene su interés de formalizar la alianza entre los tres partidos que ya venían trabajando juntos desde hace décadas, como en el caso de PRI y del PAN, que compartieron el poder por el acuerdo entre Carlos Salinas y Luis H. Álvarez a nombre del PAN, desde 1988, para entregar las gubernaturas a los Bárbaros del Norte. En 2012, los Chuchos del PRD se integraron a la trinca infernal en el ’Pacto por México’, que no solamente tuvo como base impulsar las ’Reformas Estructurales’ como la energética, laboral, Telecomunicaciones, Hacendaria, Financiera y la educativa, sino acuerdos políticos para frenar el avance de MORENA y de Andrés Manuel López Obrador. ¿Lo dudan? Ahí está como prueba coalición ’Por México al Frente’, donde se aliaron el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en las elecciones federales de 2018.

PARA LOS GRANDES EMPRESARIOS, DAMNIFICADOS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EMPRENDIDA POR LÓPEZ OBRADOR Y AGRUPADOS EN ’SÍ POR MÉXICO’, la alianza PRIANRD en 2021 es crucial, como lo manifiesta Beatriz Pagés, vocera de la derecha, en su revista ’Siempre’, que muestra en su portada de ésta semana tres manos fuertemente agarradas, con los logotipos de los tres partidos, bajo el título de urgencia desgarradora: ’Alianza o se acabó todo’. Marko Cortés, líder del PAN; Alejandro Moreno, del PRI y Chucho Zambrano, por el PRD, firmaron el diez de noviembre pasado el compromiso de alianza electoral con ’Sí por México’. Los empresarios ponen el dinero y los partidos muy empequeñecidos pondrán sus ’franquicias’. Los unen solamente los intereses, el odio hacia AMLO y la 4T. Ahora falta que se pongan de acuerdo en las candidaturas, lo que se les dificulta por su mezquindad y desproporcionadas ambiciones.