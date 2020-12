Columna Confrontación política

Juan Carlos Rojas



Miércoles 16 de diciembre de 2020.



Nuevamente los poderes fácticos se confabulan en contra del partido MORENA, para impedirle el ejercicio de una vida interna democrática en beneficio de su militancia. Primero fue la arbitraria intromisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, en una resolución ilegal, inconstitucional, fuera de toda lógica, irrumpió groseramente para imponer un método de elección de su dirigencia, basado en una encuesta abierta. Sabían que con eso echarían a pelear internamente a los grupos morenistas, tal como ocurrió cuando se confrontaron Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Ya antes el INE también había abonado para alimentar la discordia entre los militantes, echando a pelear a la entonces presidenta Yeidckol Polevnsky, con la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján Uranga. Así están haciendo imposible la vida interna de Morena y anulando los derechos y libertades constitucionales de sus militantes.

ES INCONCEBIBLE CÓMO LAS ’INSTITUCIONES’ ALIMENTAN LA RUPTURA INTERNA DEL PARTIDO QUE GANÓ LIMPIAMENTE, POR ABRUMADORA MAYORÍA, LA ELECCIÓN presidencial de 2018. Pero esto que afirmo es cierto y tanto Lorenzo Córdova, en su calidad de consejero presidente del INE, tanto como los magistrados del TEPJF, han estado alimentando la división interna del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Y de nueva cuenta lo están haciendo pues el Tribunal Electoral ordenó ahora que Morena revise su padrón, aunque con vigilancia del INE, por supuesto, pues dicen que se les hace extraño que haya crecido su militancia a 3 millones 72 mil afiliados en tan solo 2 meses, con corte al 24 de marzo de 2020. El padrón anterior, hasta el 31 de enero de 2020 contaba 278 mil 332 afiliados, aunque, hay que decirlo, no se había autorizado ninguna campaña de afiliación, por eso no crecia. De tal manera revocaron la validación de dicho padrón de afiliados, que hizo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, comisión que ya también quieren nombrar desde tan arbitrario Tribunal.

NO PUEDEN ENTENDER QUE LA POPULARIDAD DEL PRESIDENTE, HA MOTIVADO UNA AFILIACIÓN SIN PRECEDENTE ALGUNO EN LA HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS mexicanos. En una sesión virtual, por teleconferencia, los magistrados del Tribunal Electoral consideraron que es necesaria ya la renovación de todos los órganos directivos y ejecutivos de MORENA, toda vez que ya fueron ’elegidos’ el presidente y la secretaria general mediante una encuesta que organizó el mismo INE. Con esto lo que quieren decir es que ambas instituciones habrán de meter nuevamente las sucias manotas en MORENA, pisoteando los derechos de los militantes. El INE es de los enemigos de fuera. Entre los enemigos de adentro, autores del ’fuego amigo’, para empezar el muy largo recuento, tenemos a un ex priista de nombre Alejandro Rojas Díaz Durán, asesor del senador Ricardo Monreal, quien encabezó varias demandas que ha interpuesto ante el tribunal electoral en contra del partido.

QUIEREN QUE EL PARTIDO EN EL PODER SE DIVIDA Y PARA ELLO, LOS ENEMIGOS DE FUERA Y MUCHOS MÁS QUE ESTÁN ADENTRO, UTILIZAN TODA CLASE DE ARTIMAÑAS PARA lograrlo. Morena bajo fuego amigo y enemigo. Los enemigos de fuera están enquistados en las instituciones que fueron creadas a lo largo del tiempo y que se denominan ’organismos autónomos’. Si, como el INE, la COFECE, el INAI, y un larguísimo etcétera de falsos organismos autónomos formados para la simulación y el sostenimiento del régimen del PRIANRD. El INE jamás ha estado vigilante de que los procesos electorales sean limpios: validó el fraude cometido por Felipe Calderón y su cofradía yunquista del PAN, que por la noche del día de la elección, utilizaron las malas artes del fraude cibernético para dar vuelco a la votación que, en ese momento, favorecía a López Obrador. Otro caso fue que, el INE, aunque luego reconoció que la intromisión del presidente Vicente Fox había influido claramente en el resultado de la votación, no le impuso ninguna multa al expresidente, ni anuló la elección como correspondía. ¡Lorenzo Córdova debe salir inmediatamente del INE junto con sus compinches del Consejo General!

EL INE TAMBIÉN DIO POR BUENO EL FRAUDULENTO PROCESO ELECTORAL, QUE A GOLPE DE BILLETAZOS, IMPUSO EN LA PRESIDENCIA A ENRIQUE PEÑA NIETO, REPRESENTANTE de la mafia priista mexiquense del grupo Atlacomulco. Ni Lorenzo Córdova ni su INE se dieron cuenta de los miles de millones de pesos distribuidos en las Tarjetas Monex o Soriana, con las que se compraron los fraudulentos votos; tampoco se dieron cuenta de la enorme publicidad pagada a los medios electrónicos como TELEVISA y TV-Azteca y a los medios impresos, diarios capitalinos que desde entonces propalaban las campañas negras de difamación en contra del candidato de MORENA y sus aliados del PAN y del PRD. Bien sabían de los recursos que estaba inyectando la empresa brasileña ’Odebrecht’ a través del director de Pemex, Emilio Lozoya, ahora preso y confeso; también sabían de las carretadas de millones de la ’Estafa Maestra’, que se hacían llegar al PRI en los estados para sostenimiento de sus campañas, a través de las universidades que todavía siguen controlando los corruptos rectores, funcionarios y académicos del PRI.

PERO EN REALIDAD, EL ACOSO ES EN CONTRA DEL PRESIDENTE DE MÉXICO, LICENCIADO ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PUES LOS EMPRESARIOS Y LOS POLÍTICOS del viejo régimen, que estuvieron durante décadas a su servicio para la brutal explotación del pueblo mexicano, están verdaderamente enojados por los cambios que el nuevo gobierno ha introducido y que dan un vuelco extraordinario a todo lo que habíamos venido viviendo. Ahora se privilegia a los pobres de nuestro país, al contrario de lo que ocurría anteriormente, pues con el pretexto de crear o conservar empleos, se brindaban toda clase de facilidades y apoyos a los empresarios, lo que en realidad resultaba en contra de los trabajadores de todo el país, pues el gobierno garantizaba jugosas ganancias, exenciones de impuestos y bajísimos salarios. La situación hasta la fecha es tan grave, que ni siquiera el histórico aumento del 30 % al salario mínimo, ordenado por el presidente, ha podido lograr su recuperación.

SE TRATA DE ASEDIAR A MORENA, PARA HACERLE IMPOSIBLE ORGANIZARSE INTERNAMENTE Y ASÍ CONVERTIRSE EN UN INSTRUMENTO DE LUCHA PARA EL PUEBLO mexicano. Quieren derrotar el próximo 6 de junio de 2021 al partido de la Cuarta Transformación, para evitar que les siga haciendo daño al frenar sus codiciosos apetitos económicos, para regresar al viejo régimen de privilegios al que estaban acostumbrados, donde no pagaban impuestos, donde se les regalaban los energéticos, los terrenos, se les construían vías férreas y carreteras para sacar sus mercancías, se les apoyaba con miles de millones de pesos cuando simulaban haber quebrado sus empresas. Pero todo eso ya es cosa del pasado y los ciudadanos harán imposible que regresemos a lo mismo, saliendo a votar masivamente por los candidatos a gobernadores, diputados y presidentes municipales de MORENA, la Esperanza de México, en las elecciones del próximo año 2021. Pero antes debe salir Lorenzo Córdova del INE. ¡Solo así!