Columna Confrontación Política

Juan Carlos Rojas

Viernes 18 de diciembre de 2020.

LA SUCIA COMPLICIDAD ENTRE POLÍTICOS Y EL CRIMEN ORGANIZADO, SE PUSO DE MANIFIESTO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, GOBERNADO POR EL CORRUPTO JAVIER Corral, que además es miembro de la pandilla autodenominada Alianza ’Federalista’, grupo que ha pretendido chantajear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, exigiendo más recursos para sus entidades, pero que en realidad piensan gastarlos en las campañas electorales para la compra del voto y propaganda de su partido. La Fiscalía General de la República ya pudo capturar al político panista Hugo Amed Schultz Alcázar, ex alcalde del municipio de Chínipas, durante el período de 2013 a 2016. Presuntamente es responsable de haber ’puesto’ a la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal del diario La Jornada, para ser asesinada por miembros del crimen organizado. El cobarde crimen fue cometido el 23 de marzo de 2017, por un sujeto de nombre Ramón Andrés Zavala Corral, mismo que fue acribillado ocho meses después, en diciembre de 2017, en Álamos, Sonora.

PESE A QUE EL GOBERNADOR JAVIER CORRAL SE HABÍA COMPROMETIDO A ESCLARECER LOS HECHOS Y DETENER A LOS RESPONSABLES, NUNCA HIZO NADA, motivando el repudio de los comunicadores de Chihuahua y de todo el país. Miroslava había publicado reportajes en los que puso al descubierto cómo varias organizaciones delictivas estaban postulando candidatos en varios Ayuntamientos de la Sierra Tarahumara. El entonces alcalde de Chínipas y varios dirigentes del PAN, le exigían que revelara sus fuentes a lo que ella se negó. A Miroslava le llovieron amenazas y finalmente el despiadado atentado por el cual perdió la vida frente a su casa y delante de su pequeño hijo. El expresidente panista habría proporcionado la información al grupo ’Los Salazar’, quienes se encargaron de la periodista. Hay otro sujeto, Juan Carlos Moreno (a) El Larry, que fue señalado como otro de los autores materiales y que ya fue sentenciado a 50 años de prisión. Falta aún la captura de otro autor intelectual.

EL CASO DE MIROSLAVA VIENE A DEMOSTRAR QUE MUCHOS GOBERNADORES PANISTAS TIENEN VÍNCULOS CON LA DELINCUENCIA, COMO OCURRIÓ ANTERIORMENTE con Francisco Barrio, que fue apoyado para llegar a la gubernatura por el Cártel de Juárez, o como el caso de Ernesto Rufo en Baja California, apoyado por el cártel de Tijuana. La sospecha de las ligas de políticos del PRIANRD con la delincuencia quedaron más claras con la detención de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno del presidente panista Felipe Calderón. Otros gobernadores señalados por sus nexos son Diego Sinhue, de Guanajuato, ligado al grupo de El Marro y Enrique Alfaro, de Jalisco, al que se le relaciona con los Jaliscos Nueva Generación.

MEXICO HA SIDO SEÑALADO COMO EL PAÍS MÁS PELIGROSO DEL MUNDO PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE PERIODISTA. EL GOBIERNO FEDERAL HA CREADO LA FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión), que en realidad ha rendido pocos resultados y la mayoría de los casos continúan en la impunidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado desde el año 2000, 144 casos de periodistas que han perdido la vida en nuestro país. El recuento incluye 47 comunicadores durante el gobernó de Enrique Peña Nieto y 17 durante el gobierno actual. Apenas el pasado 9 de diciembre cayó en Zacatecas el compañero Jaime Castaño. No debemos olvidar que, sin periodistas, sin periodismo, sin información, no hay democracia posible.