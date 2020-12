Columna Confrontación Política

Juan Carlos Rojas



Lunes 21 de diciembre de 2020.

AUNQUE LOS GOBERLADRONES DE LA ’ALIANZA FEDERALISTA’ SIGUEN MINTIENDO DESCARADAMENTE Y ACUSAN AL GOBIERNO FEDERAL DE ’ACAPARAR’ LA VACUNA, lo verdaderamente cierto es que Andrés Manuel López Obrador ha ido de acierto en acierto, en cuanto a la epidemia de COVID-19 que tanto daño nos ha estado haciendo. Lo primero fue su diagnóstico del problema: México es un país con un sistema de salud destruido por los gobiernos neoliberales y con una población con elevado porcentaje de obesos, diabéticos, hipertensos y mayores de 60 años. Adicionalmente nuestra economía informal es tan grande que la gente vive al día y tiene que salir a trabajar, por lo tanto, no se les puede obligar a recluirse en sus hogares sin ocasionar un fuerte problema social.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO ESTÁ TOMANDO DECISIONES POR SÍ MISMO ANTE LA PANDEMIA, SE HA APOYADO COMO DEBE SER, EN EL CONSEJO NACIONAL DE Salud, organismo integrado tanto por autoridades federales y estatales en la materia, como eminentes médicos y científicos de diversas instituciones, colegios y universidades, que son los que han generado las políticas de salud ante la pandemia, como el famoso ’Semáforo Epidemiológico’ que tanto han criticado los gobernadores de la derecha reaccionaria. El mismo Secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha sido distinguido con el Premio Nacional de Ciencia y el subsecretario doctor Hugo López Gatell, es un prestigiado y experimentado epidemiólogo muy reconocido a nivel internacional, pero que solo ha fungido como vocero autorizado. Por eso ha atraído todas las críticas, pero solamente es un vocero.

MÉXICO FUE EL PRIMER PAÍS QUE SE PRONUNCIÓ EN LA ONU POR QUE LA VACUNA NO SE VOLVIERA UN NEGOCIO Y ESTUVIERA AL ALCANCE DE LA POBLACIÓN MUNDIAL. Sus gestiones lograron que seamos, entre los 194 países del mundo, uno de los seis que ya cuentan con la vacuna. Los otros son Rusia, China, Inglaterra, Estados Unidos y Suiza. Digan lo que digan, los goberladrones de la Alianza Federalista solo están quedando en ridículo ante la realidad. Enrique Alfaro, de Jalisco, pagó una millonada por pruebas rápidas que jamás le entregaron. Su manejo torpe del uso obligatorio del cubrebocas, solamente provocó el asesinato de un muchacho a manos de la policía, que actúo con mucha violencia y arbitrariedad. También ha recibido multitud de reclamos de los comerciantes de la entidad, por impedirles laborar para llevar a su casa el sustento familiar.

ESTÁN ACUSANDO A LÓPEZ OBRADOR DE QUERER USAR POLÍTICAMENTE LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS, CUANDO DESDE SIEMPRE, HA SIDO EL GOBIERNO federal quien impulsa las grandes campañas nacionales de vacunación. ¿Por qué ahora esos gobernadores quieren controlarlo? Muy simple: porque ellos si quieren utilizarlo electoralmente. Y ya lo están haciendo desde el momento en que atacan a la Cuarta Transformación usando el tema como sucio pretexto. Las mafias no duermen y no olvidemos que han llegado al extremo de robar medicamentos contra el cáncer para ocasionar escasez y motivar el descontento de los enfermos y sus familiares; lo mismo quieren hacer con la vacuna contra el coronavirus, pero ahora no tendrán éxito y el presidente ha incluido al ejército y la marina, en la monumental campaña de vacunación que ya está en marcha.

PRIMERO SE ESTÁN VACUNANDO A LOS MÉDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE SALUD QUE ESTÁN DANDO LA BATALLA CONTRA EL COVID EN PRIMERA LINEA EN TODO el país, luego serán vacunados los ancianos también de todo México y así, sucesivamente hasta lograr la vacunación de niños y jóvenes, los 130 millones de mexicanos. Todo esto en forma simultánea en todo el país, no crean las mentiras de los hipócritas, ambiciosos de poder. Serán el sistema nacional de salud y las fuerzas armadas, los que garantizarán el derecho a la salud de todos los mexicanos. La derecha sigue culpando al presidente, al subsecretario de salud, sigue difamando, inventando noticias falsas y rumores insidiosos, pero la realidad los está poniendo en su sitio y en la elección del 6 de junio de 2021 los pondrá en el lugar que les corresponde: ¡en basurero de la historia!