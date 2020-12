Columna Confrontación Política

Juan Carlos Rojas

Miércoles 23 de diciembre de 2020.



QUÉ DIFERENCIA TAN GRANDE ES LA QUE EXISTE ENTRE EL PERVERSO PROYECTO DE LOS NEOLIBERALES… EL LAGO DE TEXCOCO LLEVABA MUCHAS DÉCADAS TRATANDO de ser ’rescatado’ por lo sucesivos gobiernos priistas. Fue en 1971 cuando se creó por decreto presidencial dicho plan, que tenía por objetivo la ’recuperación ecológica de toda la zona federal del Lago de Texcoco’, que anualmente recibía millones y millones de pesos sin que se vieran mayores resultados. Pero ¿de qué tenían que ’rescatar’ ese lago? No debemos olvidar que la Gran Tenochtitlan era en realidad un conjunto de lagos como Xaltocan, Chalco, Xochimilco, Texcoco y otros, sobre los que se asentaban la isla y las chinampas que sostenían los ostentosos templos de esa gran ciudad que maravilló a los invasores europeos, que desde las inmediaciones de los volcanes Popocatépel e Iztacihuatl, contemplaban un hermoso sistema urbano de barrios, acueductos, acequias y albarradas, la cruzaban bien trazadas avenidas y canales sobre los que circulaban las canoas con alimentos y mercancías provenientes de Chalco, y Texcoco y lugares mucho más lejanos, para el sostenimiento de la sede central del deslumbrante imperio azteca.

LA CIUDAD CAERÍA EN EL AÑO DE 1521, VÍCTIMA DE LAS EPIDEMIAS Y DEL ASEDIO DE MÁS DE CIEN MIL GUERREROS TLAXCALTECAS Y CEMPOALTECAS QUE SE SUMARON A poco más de 500 soldados españoles. Sobre las ruinas de la ciudad, los conquistadores habría de edificar, con las mismas piedras de los templos destruidos e incendiados, los palacios que habrían de habitar y que conforman ahora el primer cuadro o centro histórico de la Ciudad de México. Desde los primeros años, los virreyes tuvieron que enfrentar las frecuentes inundaciones porque habían modificado erróneamente el hábitat de la Ciudad. Ubicado en una cuenca, el gran lago recibía las aguas de varias afluentes que bajaban de los montes y volcanes que resguardaban a la capital del imperio mexica. Eran ríos de aguas cristalinas como Los Morales, Tacubaya, La Piedad, Los Remedios, Consulado, Tlalnepantla, Churubusco y Mixcoac. Poco a poco se fueron convirtiendo en ríos de aguas negras, en un sistema de drenaje de la ’muy leal ciudad de México’ que crecía aceleradamente.

TUVIERON QUE CONSTRUIRSE OBRAS COMO EL ’ALBARRADÓN’ DE ECATEPEC, PARA CONTENER LAS REBELDES AGUAS DEL LAGO DE TEXCOCO. ¿QUIÉN NO SABE DE LAS obras del Tajo de Nochistongo, para el desagüe de la capital? Pero todavía hubo de construirse después el ’Drenaje Profundo’, obra monumental de ingeniería…para sacar el agua de la ciudad de México. Así fue como se desecó el sistema lacustre de la otrora gran Tenochtitlán, para edificar la ciudad de México. El Lago de Texcoco se redujo rápidamente al no recibir los caudales acostumbrados y dejó en su lugar solo páramos polvosos que asfixiaban a los habitantes de la ciudad y llenaron de codicia a los ’inversionistas’ que hicieron pingües negocios vendiendo terrenos a los nuevos habitantes de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y demás municipios del oriente y nororiente.

GRACIAS A LA FERREA OPOSICIÓN DE LOS CAMPESINOS DEL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA, LOS FAMOSOS ’MACHETEROS’ DE ATENCO, VICENTE FOX, tuvo que dar marcha atrás con el proyecto de construir el nuevo aeropuerto en sus tierras. Blandiendo por lo alto sus machetes, más que amenazar al Estado, anunciaban su disposición a morir por defender su territorio. Pérfidamente, Enrique Peña Nieto y los empresarios que nunca pagaban impuestos, que hacían negocios en complicidad con el gobierno, fueron ’comprando’ las tierras alrededor de lo que quedaba del lago y volvieron a la carga con su tan ambicioso como mezquino proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. A pesar del avance de las obras, el nuevo gobierno de la cuarta Transformación pudo frenar el ecocidio y trasladar el proyecto a Santa Lucía, donde está costando menos y será terminado muy pronto.

ATRÁS QUEDARON LOS NEGOCIOS DE CONVERTIR LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO EN LUJOSOS HOTELES Y CONJUNTOS HABITACIONALES. QUERÍAN HACER otro Santa Fe. Pero ya no pudieron. El Parque Ecológico Lago de Texcoco constará de más de 12 mil hectáreas, es decir, tendrá un tamaño de 15 veces lo que ahora es el bosque de Chapultepec, convirtiéndose en el más importante ’pulmón’ para contrarrestar los efectos de la contaminación en la Ciudad de México. Se invertirán 17 mil millones de pesos y será inaugurado el año próximo 2021 para que las familias mexicanas tengan un lugar de esparcimiento.