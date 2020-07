Edoméx…En su informe semanal la Secretaria de Salud de la entidad informa, que 19 mil 831 personas han sido dados de alta sanitaria tras superar al COVID-19, mientras que 37 mil 707 son positivos por lo que las autoridades de salud invitan a la sociedad a mantener las medidas preventivas, el doctor Gabriel O Shea Cuevas titular de la dependencia, señalo que 12 mil 970 ciudadanos se mantienen en estado sospechoso y 38 mil 278 dieron negativo al contagio del virus SARS- CoV-2, reporto el titular de la dependencia que hasta ahorita se mantienen bajo resguardo domiciliario 8 mil 941, mil 504 hospitalizados en distintos nosocomios del estado y mil 499 son atendidas en otros estados, en tanto 4 mil 681 perdieron la vida a costa del nuevo coronavirus y mil 251 perdieron la vida en otras entidades del país... ojala se termine esta terrible pandemia… Nezahualcóyotl…Recuerda usted amigo lector el caso de la bebita de la Aragón que contaba con solo escasos dos años y que fue torturada, ultrajada y luego asesinada?, bueno pues Frida Guerrera, Bryan LeBaron y Pedro Carrizal, mejor conocido como ’El Mijis’ exigen a las autoridades de FGJEM justicia y que se aplique todo el rigor de la ley en contra de los desequilibrados mentales quienes luego de consumar su horrendo crimen tiraron el cadáver de la bebita dentro de una maleta abajo del puente de la Avenida, Valle de las Zapatas, en la colonia Valle de Aragón, bueno pues la sociedad entera espera que efectivamente las autoridades ministeriales den con el paradero de los malditos criminales…La Paz, es una verdadera pena que en este municipio no cesen los actos de violencia y de política por lo que en la localidad está a punto de que la sangre llegue al rio, pero hay que ver que a la edil Olga Medina Serrano, no se le puede cargar todo el muerto, también parte de esa culpa por lo que la administración camina con muchos errores que ponen en un hilo la cabeza de la presidenta municipal, son sus colaboradores muchos de ellos incapaces, vulgares, altaneros, oportunistas, chapulines, que llegaron a este municipio solo para demostrar un total desconocimiento del cargo que en mala hora o por dedazo obtuvieron y que solo le sirven de estorbo a la alcaldesa Olga Medina, una de esas personitas es la sedicente directora de prensa Eréndira de la Cruz, persona que le hace flaco favor a su patrona al maltratar a periodistas que cubren la fuente por el solo hecho de que se le cuestiona por los apoyos que según se sabe la presidenta municipal destina para el gremio y la tal merolica de la directora de prensa casi le da un infarto por tocarle el tema, por cierto que la persona en cuestión grita a los cuatro vientos estar bien apadrinada con políticos de alto nivel no solo de MORENA sino también de otros partidos y que a ella nada ni nadie la mueve, pues aguas, porque la presidenta municipal no solo enfrentara los problemas que ya tiene con los partidos de oposición y con los comerciantes ambulantes, sino que ahora tendrá otros rivales que es la prensa, gracias a su ’jefa de comunicación’… y bueno pues hasta la próxima…