Nacional…Ahora resulta que las autoridades penitenciarias de España, nunca notificaron la salud de ex titular de PEMEX Emilio Lozoya al gobierno de España, lo anterior, luego de que el ex funcionario fuera trasladado a un hospital de la ciudad de México diagnosticado con anemia desarrollada, al respecto la policía Nacional de España indico que su trabajo solo consintió en hacer el traslado desde la cárcel al aeropuerto de Madrid Barajas por lo que según ellos desconocían de la enfermedad del presunto corrupto ex funcionario de PEMEX…Edoméx…Luego del anuncio del gobernador Alfredo del Mazo Maza de que a partir del día 20 de julio el semáforo hasta hoy en rojo pasa a naranja, varios municipios de la entidad ya tendrán la oportunidad de reactivar la economía como son los pequeños comercios, hoteles, centros comerciales y restaurantes con un aforo máximo del 30 por ciento, además de se dará apertura a los servicios religiosos sin incurrir en reunione en maza…Nezahualcóyotl…Aquí en la ciudad del coyote hambriento, la ciudadanía en general esta que echa rayos y centellas en contra del gobierno de Juan Hugo de la Rosa, quien prácticamente en lo que va de su administración no ha habido ninguna obra de impacto social y y como ejemplo, las calles se encuentran totalmente dañadas por el paso del transporte vehicular pesado, además provocado por las constantes lluvias pero que sin embargo su gobierno no ha instrumentado un programa de bacheo, para siquiera ’taparle el ojo al macho’, a esto hay que agregar que en el municipio está en el abandono pleno de seguridad publica pues no hay día en que en cualquier calle o avenida aparezca una persona de ambos sexos que haya sido víctima de la delincuencia organizada y es que al decir de muchos Juan Hugo de la Rosa, está más que ocupado en que el próximo trienio obtenga una diputación sea local o federal no importándole que no la merezca, el chiste es que este oscuro funcionario quiera seguir gozando del erario público pero sin trabajar, por ello la misma sociedad se pregunta ¿Cuántos de estos personajes metidos en administraciones publicas solo se dedican a convertirse en millonarios sin trabajar?...La Paz…La alcaldesa Olga Medina de la fracción de MORENA, tal parece que tiene como meta hacer perder en las próximas elecciones a este municipio, luego de ser señala casi por el 90 por ciento de la población en solo dedicarse desde inicio de su administración en agredir a la sociedad en lugar de atender los problemas sociales que hay muchos, ante esta situación el dirigente de la CNOP de la localidad, Alan Castellanos Ramírez, pidió desde esta tribuna a Olga Medina que no mienta porque el gobernador Alfredo Maza, jamás ordeno el desalojo violento de puestos metálicos semifijos en días pasados, como lo indica la gobernante municipal en algunas bardas, el dirigente cenopista pidió a la multicitada alcaldesa, dejar de lado la violencia y las agresiones y trabajar en aras de dar cumplimiento a sus compromisos de campaña que hasta la fecha no ha cumplido con unos solo…Chicoloapan.. Hasta esta mesa de redacción nuestras antenitas nos reportan que un par de policías municipales resultaron intoxicados por consumir alimentos que un sujeto desconocido les ’obsequio’y que posiblemente estaban en mal estado hecho que en estos momentos el par de policías están en estado de salud critico…Y bueno pues por hoy esto todo, nos leeremos hasta la próxima, si tienes un comentario o una denuncia que hacer, te dejo mi correo; www.diarioalmomento.com