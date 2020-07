COLUMNA

PTSSS…VOCES…PTSSS

POR: CHIN-CHUN-CHAN

Nacional…Informan las autoridades de la Secretaria de Saludo que hasta el cierre de este domingo, se registraron 390 mil casos confirmados de COVID-19 y 43 mil 680 defunciones, de acuerdo con el reporte de la Universidad Johns Hopkins, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial de contagios por esta enfermedad, agrego que de 29 mil 881 camas para atención general hay 15 mil 956 disponibles y 13 mil 925 están ocupadas, se dijo también, que los estados que presentan mayor ocupación de estas camas son Nuevo Leon Nayarit y Tabasco, en cuanto a camas con ventilador hay 6 mil 150 disponibles y 3 mil 868 están ocupadas, Nuevo Leon y Tabasco tienen el mayor porcentaje de ocupación de estas camas…cheque usted el dato amigo lector…Edoméx…Informa el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales, del Estado de México (CONCAEM), Gilberto Javier Sauza Martínez, que este año la cifra de pérdida de empleos a nivel nacional podría alcanzar, hasta los 2 millones, de los cuales alrededor de 220 mil podrían ser mexiquenses, por lo que es indispensable establecer acciones que de verdad impacten en la recuperación de los mercados, afirmo el dirigente, que de acuerdo en la reciente encuesta publicada por el INEGI, en este país el 30 por ciento de las familias refiere que al menos un miembro de la familia a perdido su empleo derivado de la pandemia de COVID-19,mientras que el 64 por ciento refiere que los ingresos familiares han tenido reducciones por esta condición...La Paz…En Esta localidad, siguen las inconformidades en contra de la alcaldesa de MORENA, Olga Medina a quien la sociedad la señala como culpable del atraso social al no querer invertir recursos para la realización de obra pública bajo el pretexto de no contar con suficientes recursos aunque la alcaldesa a pesar de provenir de familia que ha gobernado en administraciones pasadas y conoce el teje y maneje de la administración, de igual forma es señalada para mantener una nómina destinada para el pago de líderes locales y golondrinos y así mantenerlos bajo control, incluyendo a los recomendados del ex alcalde Juan José Medina Cabrera quien es de paso sobrino de Olga Medina, sin olvidar también al hermano de la misma presidenta quien goza de una salario mucho mayor al de un director de área, pero la sociedad no perdona y júrenlo que en las venideras elecciones la población cobrara factura a la alcaldesa y de paso a su partido de MORENA…y bueno pues por hoy es todo, nos leemos en la próxima, si tienes una denuncia, escríbeme a mi correo www.diarioalmomento.com