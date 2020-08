Hola amigos lectores, ya estamos listos nuevamente para informarles de los tips más relevantes de la noticia y pues ahí vamos…Nacional…No quisiéramos mencionarlo, pero fíjese usted que las autoridades de la Secretaria de Salud señalan que durante la llamada nueva normalidad, continua el incremento de fallecimientos por la pandemia del COVID-19 consolidando a México, en el tercer lugar a nivel mundial señalando que hasta ahora el total de casos confirmados es de 469 mil 407 personas, por lo que se acerca cada vez más al medio millón de casos en territorio nacional, en tanto la cantidad de fallecimientos son de 51 mil 31, las cifras en casos sospechosos es de 89 mil 155 personas, al respecto el director general de Epidemiologia, José Luis Alomia, expuso que los casos activos solamente representan el nueve por ciento, lo cual quiere decir que son personas que han presentado los síntomas de los últimos 15 días.



Estado de México



En cuanto a la entidad mexiquense las autoridades de la Secretaria de Salud expusieron que con el apoyo y trabajo profesional del personal de la salud de las diferentes instituciones, el corte que fue por ahí de las 20:00 la secretaria de la salud estatal reporta que 31 mil 699 mexiquenses han recibido su alta sanitaria tras haber padecido por COVID-19.



Nezahualcóyotl



En esta ciudad del coyote hambriento el presidente Juan Hugo de la Rosa García, busca de forma desesperada seguir llevando a gua a su molino a través de obtener una diputación en las próximas elecciones del 2021 ahora con su nueva organización Movimiento Nacional Unidos, organismo que hasta ahorita permanece políticamente como un organismo totalmente desconocido, el edil ex perredista que en honor a la verdad no ha hecho nada durante la presente administración a favor de sus gobernados por lo que estos están totalmente furibundos, el alcalde cree que al ya no existir en el ambiente político el PRD eso le hace pensar que la llevara fácil…Pero un pajarito chismoso nos dijo que casi todo está listo para que dé un momento a otro Juan Hugo de la Rosa pase a formar parte de las filas de MORENA, y si no al tiempo, más que no hace muchos días el alcalde de neza se le vio asistiendo a una inauguración de una oficina de enlace del partido morenista al lado de la senadora Martha Guerrero entre otros importantes personajes de este partido.



Chimalhuacan



En esta localidad me informan mis antenitas, que los vecinos de la calle El Pino y de otras calles aledañas en Villa San Agustín Atlapulco, esta hartos de que las autoridades respectivas, Vía Publica, Comercio Establecido y Espectáculos, sean presa de la burla por parte de una señora que la apodan ’Toña Machetes’ quien desde hace años regentea junto con sus hijos a quienes los señalan con tener cuentas pendientes con la justicia, de manera clandestina manejan un antro de vicio en donde presuntamente se practica la prostitución, alcohol y se presume que hasta la venta de droga, este changarro que en días pasados según ya las autoridades de gobierno le habían colocado los sellos de suspensión, resulta que a los ’dueños’ les valió ma…dres retiraron sellos lo que significa un delito por violar sellos oficiales y pusieron a funcionar el negocio clandestino pero ahora afuera del domicilio señalado o sea en plena vía pública utilizando para ello una carpa en donde se fomenta con ello, el contagio del coronavirus, el vicio del alcohol y prostitución además de la venta de presunta droga, alterando además el orden público hasta altas horas de la noche, los vecinos lógicamente solicitando el anonimato dicen que tal vez esas autoridades así como también de seguridad pública, se hacen los que no ven, no oyen y no escuchan $$$$, por lo que hacen un atento llamado a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de México (FGJEM) a ver si ellos si pueden meter en cintura a estos envenenadores de jovenes de ambos sexos y que según nos cuentan a ese improvisado e ilegal ’negocio’ es visitado por una gran cantidad de menores de edad.