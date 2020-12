La invitación oficial del CEN a los medios de comunicación para este jueves, fue para presentar los resultados de la encuesta de Morena y conocer al abanderado a la gubernatura en el estado de Guerrero, la decisión del pueblo fue por un fundador del partido y de todas las confianzas del presidente Andrés Manuel López Obrador, no había marcha atrás, sería Pablo Amílcar Sandoval.



Los resultados eran visibles y evidentes, diversas encuestas posicionaron a lo largo de semanas al exdelegado federal, por encima de un congelado y nunca confíable senador de la república, Félix Salgado Macedonio, quien pese a su popularidad como cantante, sus intentos de ser actor, político, su imagen cínicamente autodefinida como de ’incalumniable’ y su pasado con muchos oscuros y dos o tres claros, lo sepultaron en la decisión para guiar los destinos de este estado.



La moneda estaba en el aire, era jugársela el todo por el todo, Félix Salgado puso en marcha a sus operadores que, sin escrúpulos, lanzaban mensajes en las redes, difundiendo notas amarillistas, proclamándose el ganador de la encuesta para confundir a la militancia de Morena y al pueblo de Guerrero, como en las viejas usanzas del PRD. Apellidos como Ney, Mendieta, etc. empezaron a ser comúnes en las líneas de la guerra sucia contra Amílcar y sus operadores Villanueva, Yolotzin Serna, Mariana Guillén y sobre todo contra Enrique Rios, Nilsan Hilario y Araceli Ocampo.



Durante la noche previa, los mensajes de su operador, Galdino Nava, empezaban a circular en los grupos de WhatsApp, donde convocaba a sus seguidores a asistir a la ciudad de México ’Para acompañar al ing. Félix Salgado Macedonio a recibir la constancia de mayoría’, la cita fue a las 5 de la mañana, saliendo los autobuses a las afueras del café ’Punta del Cielo’ en Chilpancingo. O los que convocó uniformados una empoderada señora de la Tierra Caliente.



Operadores de Costa Chica torpes como su jefe Senador fueron muy evidentes en el montaje del operativo.



La jugada era clara o era, Félix Salgado para ellos o impedirían que Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros los abanderara; La convocatoria contempla una encuesta que no solo tomaría en cuenta ’la popularidad’, estaban en la mesa cualidades como la ’honestidad, trabajo, resultados y proyecto de trabajo’, algo muy lejano para darle un triunfo al exalcalde de Acapulco.



No bastó con eso, el principal cuadro de Ricardo Monreal a la gubernatura de Guerrero, quien no había asistido a las reuniones oficiales en las que se firmaba civilidad, porque no sabe de ella; para esta reunión, estaba seguro que recibiría su constancia y es que todos sabían que hubo encuesta, pero nadie sabía los resultados.



La pifia nadie se la quita, su desconocimiento de los estatutos quedó evidenciado, regresó a Guerrero, un toro sin cola, ni orejas y con más cuernos. Sus chantajes fueron coartados, su rebelión interna quedó expuesta. Solo espera la estocada del torero que salió un verdadero matador. Y es que el "toro" frente a Amílcar se vió como Peña Nieto frente a AMLO, como un bobo.



Salgado sabe de la fuerza del cambio que trae Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, por eso, saliendo de las oficinas del CEN de Morena, buscando a toda costa, se unió al llamado del fundador de Morena en Guerrero, unidad, institucionalidad y organización.



Pablo, sereno como siempre y con más fuerza que nunca, sabe que trae nombre, proyecto y verdadera estructura de partido y como todo lo indica, será el gobernador de Guerrero. Sabe que a los toros se les toma por los cuernos y a las encuestas se les gana con contundencia.



Allá, a lo lejos siguen los externos, Luis Waltón, auto declarándose ganador de "sus" encuestas y Beatriz Mojica Morga, buscando infiltrarse sin trabajo ni compromiso con la 4T, pero sí por su condición de mujer, sin un mínimo merito en la lucha.



Más abajo la chiquillida de los que fácilmente podrían ser un poco reconocidos si antes de salir con 5% en las encuestas siguientes deciden declinar a tiempo.



Algo a todos nos queda claro que la lucha es de 17 será contra Amílcar, pero el pueblo lo volverá a apoyar en las siguientes encuestas y Pablo será triunfador, siempre del lado correcto de la historia, será el primer gobernador de la 4T en Guerrero.