Columna En la mira

Retomado de Eje Central

En la mira



3 de diciembre



Lourdes Mendoza



Se cumplieron dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y, a pesar de sus decisiones polémicas, goza de una aprobación ciudadana entre el 58 y el 64%, pero ¿cómo van los gobers? Qué les cuento que cuatro de los 10 mandatarios estatales mejor calificados son de la Alianza Federalista y entre los peores hay cinco morenistas.



Caudae Estrategias, dirigida por Alejandro Caso, dio a conocer el ranking de los gobernadores correspondiente a noviembre. ¿Quién es el mejor calificado?, ¿quién subió y quién bajó de posición?, ¿el PRI está de regreso?, ¿las mujeres han jugado un buen papel?, ¿quiénes dan pena ajena?, ¿alguno supera la aprobación de AMLO? Aquí les dejo los detalles.



El mejor evaluado es… Quirino Ordaz, de Sinaloa. El priista tiene una aprobación de 59.3%, pero ¿qué les cuento?, que en un mes subió seis puntos y pasó del sexto al primer lugar, desplazando a Francisco Domínguez, de Querétaro.



Esta no es la primera vez que Quirino se encuentra en el primer lugar de simpatías, en agosto pasado, Caudae lo colocó en la cima de la encuesta que hizo al preguntar a los ciudadanos si aprobaban o desaprobaban las decisiones de su gobernador para enfrentar la pandemia de Covid-19.



¿Qué pasó con Pancho Domínguez? Está en el tercer lugar, con 55.8%. En general, el panista ha estado siempre en el Top 10 y todo indica que ganará su estado en 2021 con Mauricio Kuri.



El segundo lugar en el ranking es para Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, con 57.6% de aprobación. Mención honorífica se lleva el panista, quien desplazó a Claudia Sheinbaum… ah y también ganará su estado, mejor conocido como el paraíso sobre la tierra y el mar de Cortés denominado por Jacques Cousteau como el acuario del mundo.



Para los encuestados, déjenme decirles, las dos mujeres gobernadoras han hecho un buen papel en su gestión, pues la jefa de Gobierno de la CDMX está en el quinto lugar con 54% de aprobación y Claudia Pavlovich, de Sonora, en el lugar 10 con 51.6 por ciento.



Para los amantes de la grilla, en el Top 10 hay cinco panistas, pues aparte de Mendoza y Domínguez está Mauricio Vila, de Yucatán, en el lugar seis; Martín Orozco, de Aguascalientes, en el lugar siete, y Diego Sinhue, de Guanajuato, en la novena posición.



Y esto no es todo, además, en dicho Top 10 hay cuatro gobers que integran la Alianza Federalista, es decir, los que se han puesto al tú por tú con AMLO: Miguel Riquelme, de Coahuila; Enrique Alfaro, de Jalisco, además de Orozco y Sinhue. Algo estarán queriendo decir los electores ¡eh!



Pero, ¿quiénes dan pena ajena? Hay nueve mandatarios que no superan el 30% de aprobación ciudadana:



Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, (Morena): 18.7 por ciento.



Marco Mena, Tlaxcala, (PRI): 21.3 por ciento.



Silvano Aureoles, Michoacán, (PRD): 22.6 por ciento.



Jaime Rodríguez Calderón, Nuevo León, (Independiente): 23.5 por ciento.



Adán Augusto López, Tabasco, (Morena): 24.9 por ciento.



Miguel Barbosa, Puebla, (Morena): 25.6 por ciento.



Cuitláhuac García, Veracruz, (Morena): 26.3 por ciento.



Miguel Aysa González, Campeche, (PRI): 27 por ciento.



Alejandro Tello, de Zacatecas (PRI): 28.4% de aprobación



En el Top 10 de los peores incluyan a Rutilio Escandón, de Chiapas, el quinto morenista con menor calificación. De panzazo supera 30% de aval entre sus gobernados.



En la encuesta de Caudae de noviembre, 11 gobernadores lograron una aprobación mayor a 50%; sin embargo, ninguno superó 60 por ciento. Luego, entonces, ninguno llega al 64% de aprobación que tiene AMLO en la encuesta que mejor lo califica, la de El Financiero. Ojo. Aunque AMLO está en 64, ni de cerca está como en su mejor momento.



Ah, y para no dejar, sólo les recuerdo que vienen las elecciones del 2021 y se cambian las gubernaturas de Baja California, BCS, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.



En las elecciones nada está dicho y la foto de hoy no será la del 6 de junio; la pandemia de salud y económica serán decisivas.



Publicado por Lourdes Mendoza