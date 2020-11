Columna EN LAS NUBES 17 de noviembre

Carlos Ravelo Galindo, afirma:



Acabamos de leer un buen consejo, que aplicamos a todos aquellos que nos quejamos del proceder o mandar de quienes nos gobiernan.

’Antes de señalar los pretendidos defectos de los demás, veamos si nuestros cristales con que vemos no son los defectuosos. O están sucios.

’Por ello es necesario siempre examinarnos nosotros primero antes de poner la mirada en la vida de quienes nos mandan’.

Es cierto, reflexionamos, para querer comentar sus fallas o sus errores, el buen juez por su casa empieza.

Leamos algo sobre los libros.

En un principio había que reaccionar a todo lo que ha pasado, con todas las broncas que tiene una reacción inmediata. Hemos comenzado a trabajar con una visión de futuro más tranquila y hemos estado muy en contacto con los libreros, para tener una misma visión y ayudarnos.

El libro es el mejor vehículo no solo para enterarnos de lo que pasa en el mundo, sino para transportarnos a otras realidades, a algunas que ni siquiera imaginamos o que ya no existen: es un vehículo de conocimiento, pero en especial es un vehículo para disfrutar la vida.

Las palabras le pertenecen a Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una convencida de que el libro siempre nos ha acompañado.

También para las ferias del libro, que han tenido que acudir a formatos virtuales, como sucederá con la FIL Guadalajara, precisamente el año que fue distinguida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Pero aun con dificultades, se crearon nuevos sellos editoriales, como Perla Ediciones, Taller Editorial Cáspita, Madre Editorial.

Las librerías buscaron reactivarse en su relación con los lectores al acelerar el paso hacia las herramientas tecnológicas que permitieran el libro electrónico.

Sigo positivo: el año que entra esto debe de mejorar y vamos a salir con mucho aprendizaje.

Muchos nos preguntan si el escritor tabasqueño es amigo nuestro. Lo conocemos y sabemos que nos lee, como nosotros hemos leído sus dieciocho libros publicados.

Les demos algunos datos. Comprobables.

Nace en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, México, el 13 de noviembre de 1953.

También conocido como AMLO, es un político, politólogo y escritor mexicano.

Y presidente de México desde el 1 de diciembre de 2018.

Sus padres fueron Andrés López Ramón y Manuela Obrador González.

Contrajo matrimonio con Rocío Beltrán Medina en 1979. La madre de sus hijos José Ramón López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo Alfonso López Beltrán. Ella murió en 2003.

Y con Beatriz Gutiérrez Müller, se casó en 2006.

Jesús Ernesto López Gutiérrez, es hijo de ambos, único que vive con sus padres en Palacio Nacional.

Andrés Manuel obtuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México la licenciatura en ciencias políticas.

Ocupación político, politólogo y escritor.

Son algunos datos.

