Columna en Las Nubes

Carlos Ravelo Galindo, afirma:

Brindemos por todos, esta noche.

Escuchábamos a Manuel Bernal fuera de la cabina de la XEW, donde el genio + Héctor Martínez Serrano grababa nuestra columna ’Agenda Confidencial’.

Declamaba el Brindis del Bohemio, de Guillermo Aguirre y Fierro para despedir el año, que hoy pasa a contar entre los muertos. Una víctima más.

Ustedes a la medianoche. Comerán las doce uvas.

Nosotros –viva la prescripción médica-- al medio, con una a la una, como es costumbre. No vicio.

Antes nuestro deseo.

A todos, a todas, por los que siempre brindamos, un abrazo, y en un beso, una alianza.

Y desear que el próximo año 2021, sea, en verdad de la esperanza. Y el mañanero cumpla su compromiso.



En torno de una mesa de cantina,

una noche de invierno,

regocijadamente departían

seis alegres bohemios.



Los ecos de sus risas escapaban

y de aquel barrio quieto

iban a interrumpir el imponente

y profundo silencio.



El humo de olorosos cigarrillos

en espirales se elevaba al cielo,

simbolizando al resolverse en nada,

la vida de los sueños.



Pero en todos los labios había risas,

inspiración en todos los cerebros,

y, repartidas en la mesa, copas

pletóricas de ron, whisky o ajenjo.



Era curioso ver aquel conjunto,

aquel grupo bohemio,

del que brotaba la palabra chusca,

la que vierte veneno,

lo mismo que, melosa y delicada,

la música de un verso.



A cada nueva libación, las penas

hallábanse más lejos del grupo,

y nueva inspiración llegaba

a todos los cerebros,

con el idilio roto que venía

en alas del recuerdo.



Olvidaba decir que aquella noche,

aquel grupo bohemio

celebraba entre risas, libaciones,

chascarrillos y versos,

la agonía de un año que amarguras

dejó en todos los pechos,

y la llegada, consecuencia lógica,

del “Feliz Año Nuevo”...



Una voz varonil dijo de pronto:

—Las doce, compañeros;

Digamos el “requiéscat” por el año

que ha pasado a formar entre los muertos.

¡Brindemos por el año que comienza!

Porque nos traiga ensueños;

porque no sea su equipaje un cúmulo

de amargos desconsuelos...



—Brindo, dijo otra voz, por la esperanza

que a la vida nos lanza,

de vencer los rigores del destino,

por la esperanza, nuestra dulce amiga,

que las penas mitigan

y convierte en vergel nuestro camino.



Brindo porque ya hubiese a mi existencia

puesto fin con violencia

esgrimiendo en mi frente mi venganza;

si en mi cielo de tul limpio y divino

no alumbrara mi sino

una pálida estrella: Mi esperanza.



—¡Bravo! Dijeron todos, inspirado

esta noche has estado

y hablaste bueno, breve y sustancioso.

El turno es de Raúl; alce su copa

Y brinde por... Europa,

Ya que su extranjerismo es delicioso...



—Bebo y brindo, clamó el interpelado;

brindo por mi pasado,

que fue de luz, de amor y de alegría,

y en el que hubo mujeres seductoras

y frentes soñadoras

que se juntaron con la frente mía...



Brindo por el ayer que en la amargura

que hoy cubre de negrura

mi corazón, esparce sus consuelos

trayendo hasta mi mente las dulzuras

de goces, de ternuras,

de dichas, de deliquios, de desvelos.



—Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente

brote un torrente

de inspiración divina y seductora,

porque vibre en las cuerdas de mi lira

el verso que suspira,

que sonríe, que canta y que enamora.



Brindo porque mis versos cual saetas

Lleguen hasta las grietas

Formadas de metal y de granito

Del corazón de la mujer ingrata

Que a desdenes me mata...

¡pero que tiene un cuerpo muy bonito!



Porque a su corazón llegue mi canto,

porque enjuguen mi llanto

sus manos que me causan embelesos;

porque con creces mi pasión me pague...

¡vamos!, porque me embriague

con el divino néctar de sus besos.



Siguió la tempestad de frases vanas,

de aquellas tan humanas

que hallan en todas partes acomodo,

y en cada frase de entusiasmo ardiente,

hubo ovación creciente,

y libaciones y reír y todo.



Se brindó por la Patria, por las flores,

por los castos amores

que hacen un valladar de una ventana,

y por esas pasiones voluptuosas

que el fango del placer llena de rosas

y hacen de la mujer la cortesana.



Sólo faltaba un brindis, el de Arturo.

El del bohemio puro,

De noble corazón y gran cabeza;

Aquél que sin ambages declaraba

Que solo ambicionaba

Robarle inspiración a la tristeza.



Por todos estrechado, alzó la copa

Frente a la alegre tropa

Desbordante de risas y de contento;

Los inundó en la luz de una mirada,

Sacudió su melena alborotada

Y dijo así, con inspirado acento:



—Brindo por la mujer, mas no por ésa

en la que halláis consuelo en la tristeza,

rescoldo del placer ¡desventurados!;

no por esa que os brinda sus hechizos

cuando besáis sus rizos

artificiosamente perfumados.



Yo no brindo por ella, compañeros,

siento por esta vez no complaceros.

Brindo por la mujer, pero por una,

por la que me brindó sus embelesos

y me envolvió en sus besos:

por la mujer que me arrulló en la cuna.



Por la mujer que me enseño de niño

lo que vale el cariño

exquisito, profundo y verdadero;

por la mujer que me arrulló en sus brazos

y que me dio en pedazos,

uno por uno, el corazón entero.



¡Por mi Madre! Bohemios, por la anciana



que piensa en el mañana

como en algo muy dulce y muy deseado,

porque sueña tal vez, que mi destino

me señala el camino

por el que volveré pronto a su lado.



Por la anciana adorada y bendecida,

por la que con su sangre me dio vida,