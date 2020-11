Columna En Las Nubes

22 de noviembre de 2020





Carlos Ravelo Galindo, afirma:

Si de mexicanos destacados hablamos, siempre nos viene a la mente Luis Spota.

Nacido en la colonia San Rafael (de la Ciudad de México) un 13 de julio de 1925 fue un escritor y periodista mexicano que publicó más de 30 libros.

Nosotros durante muchos años, hasta su muerte en Cuernavaca asistido por Elda Peralta, su amor y Carla su hija de su anterior matrimonio, compartimos viajes y amistad.

Era cuatro años mayor que este novenario.

Bebíamos con moderación como todo buen reportero hace. El vodka ’Smirnoff’ con agua simple y nosotros whisky.

Viajamos juntos a Europa en misión periodística. Francia, Alemania, Italia, Bélgica, España, etcétera.

Y a Sudamérica.

Éramos invitados por los respectivos gobiernos. El por Novedades, entonces y nosotros por Excélsior, en donde nos conocimos.

Siempre, todos los días en las mañanas, en los viajes, dedicaba una hora, sesenta minutos, a escribir a mano sus novelas.

Hoy les compartimos cosas que deberían saber sobre su vida y obra:

Y las enumeramos en respuesta a colegas, cuyo texto añadimos al último:

01. También se le conocía como ’el niño malo de Bucareli’ por haber conseguido las primeras planas durante 43 días consecutivos.

02. Entre los múltiples cargos que Luis Spota tuvo en su vida, se encuentra el de: presidente de la comisión de box y lucha libre.

Durante el tiempo en el que laboró bajo ese papel, puso en marcha muchos programas, entre ellos uno de alfabetización.

03. Sus obras han sido tan exitosas que se han publicado en más de 20 idiomas diferentes.

04. Su forma de escribir era muy particular. Primero hacía todo a mano y con un ritmo no tan rápido. Posteriormente su esposa (Elda Peralta) transcribía todo máquina.

05. El primer empleo de Luis Spota fue en el hotel Regís. Ahí se desempeñó como ayudante de mesero en la cafetería de dicho lugar.

06. Pero dicho trabajo no sería para toda la vida. A los 17 años ingresó al periódico Excélsior y de ahí, el resto es historia.

07. ’La Costumbre del Poder’ no fue pensada como una saga. Simplemente, los 6 volúmenes nacieron poco a poco.

08. Su fallido intento de ser torero profesional ayudó al escritor para la creación de ’Más Cornadas da el Hombre’. Esta novela fue tan bien recibida que hasta premios ganó.

09. Tuvo su incursión en televisión. Aparecía semanalmente en el programa La Hora 25 que se transmitía en el antiguo canal 13.

10. La reedición de su saga ’La Costumbre del Poder’ sigue disponible en gandhi.com.mx



Nuestros colegas dicen:



Domingo Beltrán

Cuanto potencial cultural tan a la mano pasa desapercibido para muchos, ni modo, cada quien escoge el mundo que desea. saludo tardecito, pero con muchos ceros........





Guillermo Rodríguez Gallegos



Estimado Carlos;

Muchas gracias por enviarme diario tus comentarios que nos mandan a las nubes.

Particularmente hoy lunes de huevito revuelto ( por el asueto anticipado del 20 de nov.) me recodaste aun gran escritor mexicano que puedo jactarme de haber leído la mayoría de sus libros, especialmente aquellos relacionados antes, durante la campaña y después de un candidato presidencial.

De don Luis Spota, cuya colección llamaron "Palabras Mayores"

Me aficione a su libros luego de leer "Vagabunda" 1950 la cual me fue prohibida su lectura en casa....hasta le fecha me recreo con la película que lleva su nombre, pero también vuelvo a leer con gusto " Mas cornadas da el hambre"... en fin....

Gracias querido amigo. Un fuerte abrazo limpio de virus, pero cargado de afecto.



De la también escritora doña Beatriz Corona: