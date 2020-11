COLUMNA EN LAS NUBES

19 de noviembre de 2020



Carlos Ravelo Galindo, afirma:



Cuádrense: Ya llegó mi general Cienfuegos.

Lo ofreció en público el señor de las mañaneras:

’Que se resuelva’, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca del problema del comodato para que conserve la sede que ocupa desde 1987 el Club Primera Plana (CPP) en la Ciudad de México.

Seguimos en Humboldt 5, e Hidalgo, colonia Tabacalera, frente al santuario de san Judas Tadeo.

El tema le fue planteado al mandatario durante su conferencia de prensa del 16 de noviembre por el periodista Carlos Pozos.

Y, entrevistado en Milenio Tv, el presidente del organismo que integramos más de un centenar de informadores, José Luis Uribe, explicó las gestiones emprendidas desde hace un año para renovar el comodato y la respuesta del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin), que pidió la entrega del edificio.

Esperamos, entonces ’que se resuelva’.

--Hablamos, ahora de los que escriben. De los que dicen escribir. Y de los que resumen lo que escriben otros.

En fin, a quienes presumen de la prosa ajena. Vaya, a todos.

La verdadera sabiduría nos llega a cuando nos damos cuenta de lo poco que entendemos acerca de la vida, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.

Entre paréntesis, algunos admirados colegas, que sí escriben, nos dan su opinión sobre el escritor Andrés Manuel López Obrador.

José Antonio Aspiros Villagómez:

Opino que AMLO es una persona más preparada intelectualmente que sus tres antecesores, aunque no lo demuestre con su manera de hablar, pero sí con su afán de divulgar sus ideas (las compartamos o no) por escrito y en libros, independientemente de que los escriba él o un "negro".

Él los firma y es responsable de lo que en ellos se dice.

Tengo dudas y reservas acerca de quiénes deben ser llamados escritores, y quiénes no.

¿Es escritor el que pergeña y publica casualmente tres o cuatro libritos (como es mi caso)? NO.

¿Es escritor el que vive de escribir, en especial géneros literarios, y tiene una obra reconocida? SÍ.

Los historiadores, los filósofos, los matemáticos, los periodistas, los médicos, los artistas y hasta los políticos, expresan en libros y artículos (de preferencia académicos y científicos) sus conocimientos y resultados de sus investigaciones, pero eso no los hace escritores, son lo que son de profesión.

A muchos, son otros quienes les escriben los libros que ellos firman.

Y esos otros sí son escritores y se les conoce en el medio editorial como "negro", "escritor fantasma" o "ghostwriter".

Otros, como EPN, simplemente plagian Internet o a otros autores.

Hay quienes publican libros con su nombre y tienen el prurito ético de agregar el nombre de quienes en realidad los redactaron.

Desde luego, como en todo, hay excepciones y me remito al ejemplo más cercano: tus Nubes donde mencionaste a Luis Spota, ese sí, periodista y escritor.

Así que, para mí, AMLO es político, no escritor.

Y tengo un gran respeto por los escritores de verdad, y desde luego también por tu punto de vista, acerca del cual podemos charlar más, si gustas.

También deben considerarse "escritores" los autores de "bestsellers", así sea cuestionable la calidad de sus libros en la mayoría de los casos.

De quienes hacen libritos de autoayuda, tengo grandes dudas; son más bien negociantes.

(¿Quiénes habrán escrito ese súper-ventas que es La Biblia? Para el Antiguo Testamento tomaron obras de varias culturas, desde Babilonia hasta Egipto, con escala en Palestina. Luego los tradujeron al griego o latín. Los libros no canónicos, mal llamados apócrifos, también tienen diversos autores).

Y para dar otro ejemplo de quien sí fue periodista y escritor, debo mencionar a mi maestro Vicente Leñero.

Es curioso que AMLO y mi esposa sean de la misma edad y de la misma Facultad de la UNAM, y ella nunca me ha platicado que lo haya visto en el campus o las aulas.

Y lo que ella, la también escritora Norma Vázquez Alanís, nos dice al respecto;

No sé si él estudiaba en el turno vespertino, pues yo iba en el matutino y nunca lo vi.

Pero los de la mañana no conocíamos a los de la tarde.

Mi amiga Silvia Durand estaba en la tarde y yo la conocí hasta que coincidimos en Notimex.

A la que sí veía era a Verónica Castro que estudiaba Relaciones Internacionales.

Cuando yo estudié la carrera era Ciencia Política, no Ciencias Políticas, que sí era el nombre de la facultad.

Mis maestros Hugo Gutiérrez Vega y Gustavo Sáinz también fueron periodistas y escritores.

Un fuerte abrazo para cada uno de los contertulios’.

Nosotros luego de tal intercambio literario reconocemos que la sabiduría comienza con asombro. Ser amable, porque todos libran una dura batalla. Que las palabras falsas no solo son malas en sí, sino que infectan el alma con el mal.

Ser lento para entablar amistad, pero cuando estés en ella, sigue firme y constante. Porque la vida sin examinar no vale la pena vivirla.

La forma de obtener una buena reputación es esforzarse por ser lo que deseas que aparezca.

En nuestras oraciones deben pedir bendiciones en general, porque Dios sabe mejor lo que es bueno para nosotros.

Ser en la niñez modesto, en la juventud templado, en la edad adulta justo y en la vejez prudente.

Porque solo hay un bien, el conocimiento, y un mal, la ignorancia.

Y es verdad: Las mentes fuertes discuten ideas, las mentes promedio discuten eventos, las mentes débiles discuten sobre las personas.

