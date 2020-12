Columna En Las Nubes

24 de diciembre de 2020



Carlos Ravelo Galindo, afirma:



Este día, más que nunca, cuando llega Jesús, el hijo de Dios, debemos pedirle regrese la tranquilidad al mundo.

Desde la alegría de nuestro hogar, demos la bienvenida al Salvador. Hijo de Dios y la Virgen María. En esta nochebuena de esperanza.

Felices como siempre con el recuerdo de la cena tradición de la familia. No olvidamos a María Teresa, nuestra madre con sus rezos que compartía con sus hijos. En arrullar, junto al nacimiento, al hijo de la virgen.

Lo hacíamos con el chal que usaba para asistir a misa, los elegidos de padrinos del recién nacido.

Frente al nacimiento tradicional con la virgen, su esposo José. El ángel de su guarda. Y la vaca, el burro, qué, con su vaho tibio, calentaban el pesebre humilde, de heno y musgo.

Aún en este hogar se planta el nacimiento y el pino que tuvo luz, tradición que continuamos desde 1953, Bety y yo. Ella desde hace seis años lo ve desde el cielo, donde está.

Una navidad, recordamos, en el arrullamiento, hubo un intercambio de nombres.

Cuando la madrina, la yucateca Mercedes Ravelo Goff, entonces de 10 años, puso por nombre al recién nacido, equivocadamente, José.

Su hermano Carlos Fernando, de 9, la corrigió, inclusive en las réplicas: ’Jesús, Mercy. Jesús’. José, chacho, José.

Ella, ya madre de cuatro hijos. Y él, de uno, acaban de cumplir 39 y 38 años. Y sus padres Carlos Fernando y Mercedes, cuarenta de casados. Sigue de amor la flama.

Queríamos ver a la abuela Nachita hacer sus buñuelos de rodilla. No hincada. Y los platillos que disponía el jefe de la familia: don Guillermo.

(Entre paréntesis nuestro papá, ganaba en oro, como secretario particular de don Agustín Legorreta, fundador y dueño del Banco Nacional de México)

Aún se nos hace agua la boca al pensar en la crema de ostiones. Bacalao a la vizcaína. Romeritos. Ensalada de manzana para acompañar las rebanadas de pechuga de pavo o de jamón de cerdo.

La abundante alimentación la trae cada año a casa nuestro hijo el abogado Jorge Alberto Ravelo Reyes, sin faltar el fruit cake, bañado en coñac.

Pero el geriatra Miguel Angel Ceñal y Pedro Iturralde Torres el cardiólogo, nuestra cena la dispusieron para el mediodía.

Eso sí, con una a la una. Y a la mejor hoy habrá hasta un vinillo.

Por todo, felices hoy, como siempre, recordábamos en voz alta, la oración que prevalece:

’Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Como bendito el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Feliz navidad, con nuestros brazos abiertos a todos y nos

unimos y compartimos con devoción y admiración a lo que la poeta y escritora Rusia MacGregor invoca:

’Mis mejores deseos porque esta Navidad sea plena en amor, paz y bendiciones para cada uno de ustedes y sus seres queridos.

Que el próximo 2021 nos traiga un panorama distinto al que hemos tenido durante el año que se nos va.

Gracias por su hermandad, su amistad y su amor.

Dios me los bendiga y me los conserve por muchos años. Los amo’.

Grato pensamiento. Tiene razón.