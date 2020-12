Columna en Privado: AMLO: burla para distraer de lo grave

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA



En el peor momento de la pandemia de coronavirus, ayer en la mañanera, el presidente recurrió al recorte de una caricatura que atribuyó a uno de sus amigos dibujantes, Hernández, que hacía alusión a este reportero, y leyó con sorna el texto: AMLO, malote, regrésame el chayote, utilizando tiempos y medios públicos para agredir a un periodista cuando el problema no soy yo, para una mayoría es él, pero había que distraer de muertes y dislates sanitarios.



Es una caricatura que vi ayer de Hernández. ¿Por qué no la pones? —Le ordenó a Jesús Ramírez— ¡Es buenísima…! Ramírez la proyectó en la pantalla, él se carcajeó y leyó el texto dándole ritmo.



Yo quiero decirle al presidente que jamás me he burlado de él, como él ayer de mí; que nunca le he faltado el respeto, como él me lo faltó ayer; que nunca lo he caricaturizado, como él lo hizo ayer con dibujo ajeno y recortado.



Esa fracción de video fue movida en redes por el jefe del Sistema de Radiodifusión, Jenaro Villamil, vía sus granjas para colocarlo como TT en Twitter y echando a andar a su jauría, quedando la huella de su origen y de los bots que paga su gobierno.



Por la tarde, el propio Hernández, aclaró: el dibujo de López-Dóriga (que López Obrador le atribuyó en la mañanera) no es un cartón, es parte de un HomoSapiens que Helguera y yo hicimos para Proceso en junio de este año, lo que documenta que López Obrador editó esa plana para dejar únicamente la alusión a este reportero que presentó como un cartón que había visto el día anterior cuando formó parte de un todo en junio pasado. Una mentira, pues.



Hernández dejó al descubierto la maniobra, la patraña.



Pero eso es cosa de ellos, del presidente y de Hernández.



Yo solo reitero que me parece indigno que un presidente de la República utilice un espacio público para engañar, ofender y tratar de burlarse de un reportero invocando un derecho de réplica que yo ejerzo en este espacio después de que usted, presidente, reiterara su ataque ventajista, manipulado e impropio del López Obrador que conocí hace 22 años, aunque a estas alturas creo que eso ya le es propio.



RETALES



1. CIFRAS. En lo que va de este gobierno suman 71 mil 544 los homicidios dolosos y 119 mil 495 fallecimientos por coronavirus para un total de 191 mil. Desde el sábado el Consejo Nacional de Seguridad bajó la página donde daba el saldo diario de asesinatos;



2. ENGAÑO. Cuando ayer llegamos a un millón 338 mil 426 contagios y casi 120 mil muertos, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, se atrevió a decir que la epidemia está en camino de solucionarse, cuando lo peor está por venir en enero; y



3. RETRASO. El primer envió de vacunas Pfizer que se esperaba el viernes, llegará hoy. Marcelo Ebrard tiene que presionar a los laboratorios porque no son dádivas, para ellos es negocio.



Nos vemos mañana, pero en privado



