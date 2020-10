Columna en Privado Joaquín López Dóriga

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA

27.10.2020/03:02Comparte esta noticia



Finalmente el INE, es decir, el Estado mexicano a través de una de sus instituciones, logró lo que Morena como partido no pudo: elegirle un presidente, pendiente desde 2018.





A la licencia de Andrés Manuel López Obrador como dirigente nacional de Morena para irse de candidato presidencial, el 12 de diciembre de 2017, dejó a Yeidckol Polevnsky, secretaria general de su CEN, como cabeza del partido.



Pero en el caos interno por los intereses, el presupuesto y las tribus, nunca pudieron resolver el relevo de su dirigencia.



Siendo Morena lo que es, fueron necesarias tres encuestas del INE, el método propuesto por López Obrador, para llegar finalmente a Mario Delgado.



La primera encuesta fue de reconocimiento de los aspirantes, lista a la que se apuntaron más de un centenar y que ganó ampliamente Porfirio Muñoz Ledo. Luego de esta purga quedaron tres, pero en la decisiva empataron éste y Delgado, por lo que fueron a la vencida en la que salió primero el presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, lo que su veterano opositor desconoció.



El hecho es que Morena sigue siendo el desbarajuste que diagnosticó López Obrador hace unos días y que ya antes, el 28 de agosto, había amenazado con dejar y cambiarle de nombre y llegó a decir que era mucho pueblo para tan pocos dirigentes.



Y es que el partido es él, Morena sin López Obrador es la nada que hoy representa el PRD.



Lo que Mario Delgado tiene es un cargo, no un partido político, movimiento que recibe dividido, más aún con su arribo.



1. IMPRESENTABLES. Un sujeto conocido por el alias de Juanito, impresentable, hostigó y atacó en junio de 2009 al doctor Mario Molina Fuentes al salir del hotel Alameda, gritándole que no se juntara con espurios. Años después, en 2012, López Obrador lo utilizó para que Clara Brugada fuera delegada en Iztapalapa haciéndolo su candidato. Hoy, el mismo sujeto lo insulta desde las tiendas de campañas de Frenaaa en el Zócalo;



2. DESEO. De gira en Coahuila, el Presidente dijo que, aunque haya más contagios, ya pasó lo peor de la pandemia, lo que no deja de ser un buen deseo como el haber domado la curva. Anoche, los casos sumaron 895 mil 326 y los muertos 89 mil 171. Es la proporción mundial más alta entre contagios y fallecimientos, 10 por ciento, lo que por algo no han explicado; y



3. SENTÓN. La recuperación de la economía se estancó en agosto con un crecimiento de 1.1 por ciento. En junio fue de 8.9 por ciento y en julio de 5.7. La contracción anualizada está en menos 8.5 por ciento. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que lo más preocupante de ese 1.1 por ciento de agosto fue el muy lento avance de las actividades terciarias, el grupo de mayor ponderación dentro de nuestra economía. Pero vamos bien, es la versión oficial.



Nos vemos mañana, pero en privado



[email protected]



@lopezdoriga