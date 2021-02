Columna invitada Agenda Mexiquense



11 FEBRERO, 2021880



El proceso electoral 2021 en el Estado de México será el más complicado en décadas. Cada una de las etapas electorales previstas en la Constitución y en las leyes secundarias, -que concluirán con la celebración de la Jornada Electoral del 06 de junio-, transcurrirán en el marco de una crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y en un contexto de aumento de la violencia e inseguridad en la entidad.



Dos fenómenos altamente sensibles que, -de no atenderse con eficacia-, terminarán afectando en el ánimo de la sociedad, lo cual podría traducirse en una reducción significativa de la participación ciudadana. Hoy, parece difícil que pueda superarse el umbral de participación del 67% de la elección de 2018 o que la ciudadanía participe con el mismo ímpetu como funcionarios de casilla.



Por ello, uno de los principales derroteros que enfrentarán las autoridades del Instituto Electoral del Estado de México, IEEM, pero también los 11 partidos políticos que competiremos, será encontrar alternativas que fomenten la participación ciudadana sin poner en riesgo la salud de los votantes y candidatos, así como de los miles de mexiquenses que trabajaran en la organización de la elección, desde los integrantes de las mesas directivas de casilla hasta los observadores electorales.



Nuestro actuar tendrá que estar encaminado a generar confianza en la ciudadanía, con el objetivo de reducir el natural miedo que la sociedad tiene a los contagios. Corresponderá al IEEM y al INE, al ser una elección concurrente, instrumentar protocolos con las más efectivas medidas de higiene y seguridad, y a los partidos políticos a no contribuir a la polarización social, lo que significa que las candidatas y candidatos no hagan uso de la situación de emergencia con fines proselitistas.



Solo así lograremos que la ciudadanía participe activamente en el proceso electoral, por un lado, acudiendo a las casillas a votar por sus representantes y generando un debate de ideas entre sus vecinos, familiares y redes sociales y, por el otro, involucrándose en las tareas esenciales de la Jornada Electoral, en las cuales resta decir son indispensables e insustituibles.



El otro fenómeno que afectará la participación de ciudadana en el actual proceso electoral es el aumento de la violencia y la inseguridad. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, al mes de noviembre del año 2020, en el Estado de México había un acumulado de 312 mil 481 presuntos delitos registrados, representando el 18% del total nacional.



Municipios como Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Chimalhuacán son las que poseen los mayores índices de percepción de inseguridad, las cuales, al mismo tiempo, integran la vergonzosa lista de las 11 localidades que tienen activada la Alerta de Violencia de Género.



Las estadísticas no mienten: el Estado de México es una de las entidades más peligrosas para sus habitantes, en especial para las mujeres, que el año pasado acumuló más de 130 feminicidios. Esta perfectamente demostrado que en las ciudades donde prevalece la inseguridad, la incidencia delictiva, el crimen organizado y el miedo social, la participación de los ciudadanos tiende a reducirse considerablemente.



Si bien es cierto que el Estado de México encabeza la lista como una de las entidades más democráticas del país, también lo es que la situación de emergencia estatal provocada por el COVID-19 y la inseguridad pública, nos obliga a trabajar unidos para superar nuestras dificultades y entregar a la sociedad un proceso electoral exitoso y apegado a la legalidad.



Hoy, se nos presenta a la autoridad electoral y a los partidos político una oportunidad inigualable de repensar los procesos electorales, más aún, cuando un porcentaje importante de la sociedad se encuentra resguardada en sus hogares.



En Redes Sociales Progresistas, por lo pronto, hemos dado un paso fundamental en la instrumentación de la tecnología en nuestros procesos internos de candidatos, tal como lo es el uso de la urna, el voto electrónico y APPS, que en unos solos cuantos días, nos permitieron recabar la participación de casi 1 millón de electores.



Esta circunstancia de éxito nos permite que miremos hacia adelante, por lo que en un futuro impulsaremos en el Congreso Federal y Local reformas para incorporar el ’voto electrónico’ a nivel nacional, principalmente porque hemos demostrado que fomenta la participación ciudadana y, sobre todas las cosas, resulta altamente efectivo en situaciones de emergencias sanitarias y crisis de inseguridad pública.







Lic. Marcos Constantino González Alcocer



Representante Propietario ante el Consejo General del Partido Redes Sociales Progresistas.



Comparte tu opinión

0 comments