Columna Las Libertades

LIÉBANO SÁENZ

13.02.2021



. La construcción democrática ha sido un largo proceso. Su expresión electoral fue eje relevante. Así, se llegó primero a la situación de gobierno dividido en 1997 y tres años después a la alternancia en la Presidencia. Antes, en 1996, los órganos electorales adquirieron autonomía plena, se democratizó la entidad corazón de nuestro país y se estableció un régimen de equidad a través de las prerrogativas.



El proceso de desarrollo político no ha sido lineal, incluso ha habido retrocesos como la reforma de 2007, que anuló libertades ciudadanas fundamentales y pretendió hacer de las elecciones cuestión de partidos, gobierno y candidatos, no de ciudadanos.



A pesar de los avances significativos, la democracia mexicana no ha desarrollado una cultura ciudadana plena, precisamente por el desdén a las libertades. Es difícil que una democracia florezca y se fortalezca sin ciudadanos informados, que cumplan con sus obligaciones, pero también demandantes y exigentes de lo que hacen sus autoridades y representantes. El problema no es de ahora con este gobierno de magros resultados y elevado respaldo popular, también ha estado en el pasado. La democracia no se resuelve solo con elecciones justas, también requiere de participación ciudadana permanente, de una actitud consecuente con los derechos y obligaciones de las personas, de una vigorosa libertad de expresión y de un debate público a manera de ejercer escrutinio a cualquier expresión o forma de poder.



Las redes sociales son lo nuevo y, por lo mismo, sí hay temas genuinos de atención al respecto, aquí y en el mundo. Coincido con la postura sobre la inconveniencia o los peligros de regularlas y todavía más, trasladarlas al régimen de los medios concesionados en telecomunicaciones. Las redes y sus empresas plantean retos que deben abordarse para potenciar sus fortalezas significativas y mitigar sus debilidades o riesgos, igualmente relevantes.



Por lo pronto, lo más razonable y constructivo es abrir un debate de genuina y honesta discusión, con información seria a manera de comprender la red y su comportamiento, para así potenciar las libertades que encarna la revolución tecnológica signo de nuestros tiempos.







