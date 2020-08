COLUMNA

PTSSS…VOCES…PTSSS



Nacional…informa el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Lopez Gatell, que este viernes México alcanzo el tercer lugar entre los países con más muertes por COVID-19, rebasando al Reino Unido que tiene un registro de 46 mil 204 decesos tomando como fuente a la Universidad Johns Hopkins, lo anterior lo dio a conocer el galeno en conferencia de prensa en donde añadió que hasta hoy existen 424 mil 637 casos por contagio, apuntando que de acuerdo con estimaciones de casos confirmados de esta enfermedad seria 466 mil 948 y 48 mil 615 fallecimientos afirmo que en el país existen 31 mil 23 camas generales para atender la enfermedad, de los que 16 mil 794 están disponibles y 14 mil 229 están ocupadas, por lo que existe una ocupación del 46 por ciento, mientras que en camas criticas hay un total de 10 mil 401, de las que 6 mil 416 están disponibles y 3 mil 985 ocupadas, la ocupación es de 38%....Edomex…Imelda Meza Parrilla, presidenta de la Cámara de la Industria en el Edomex (CANACINTRA), dice que modificación a ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, pone en serio peligro a miles de empleos de industria farmacéutica y de la industria dispositivos médicos, que está conformada por empresas de todos tamaños, afirmando que es el Estado de México en donde en los últimos años se han generado importantes inversiones en temas farmacéuticos, se verá afectado con esta decisión que además no garantiza que con esto se solucione el abasto de medicamentos a nivel nacional, la representante de CANACINTRA, dijo que la falta de planeación y el retraso en el pago a proveedores es lo que ha ocasionado que no se cuente con los medicamento e insumos cuando se requieren, pues amigo lector cheque usted por qué el desabasto de medicamentos…Nezahualcóyotl…En el municipio gobernado por Juan Hugo de la Rosa, pese a que este argumente contar con nuevas estrategias en el combate en contra de la delincuencia, lo cierto es que la sociedad camina por las maltrechas calles de la ciudad, cuidándose más que nada de la delincuencia organizada que no tiene hora para tomar por sorpresa a sus víctimas pues lo mismo actúan de día que de noche, no importando el lugar sea en la vía publica mercados o centros de convivencia como sucedió hace unos días el pasado 11 de julio para ser exactos, cuando una persona se encontraba a bordo de un vehiculo marca, Dodge, tipo RAM, el cual transportaba mercancía consistente en helados y en la Avenida Panchita, de la colonia Benito Juárez de Nezahualcóyotl, fue interceptado por tres malandrines de nombres, Carlos Javier ’N’, Martin Guadalupe ’N’ y Daniel ’N’, quienes con filoso cuchillo amagaron a la víctima para despojarlo con todo lujo de violencia de la mercancía que portaba, afortunadamente para la sociedad este trio de delincuentes ya están en la cárcel por lo que ya podrán descansar de estos malvivientes por un buen rato…y bueno pues por hoy es todo, no leemos en la próxima…si tienes algo que comentar o una denuncia que hacer, mándamelo a mi correo: [email protected]