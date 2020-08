COLUMNA PTSSS...VOCES...PTSSS...

Nacional…La Secretaria de Educación Publica (SEP) anuncio que el día de hoy 25.4 millones de alumnos de nivel básica iniciaron el nuevo ciclo escolar 2019-2020, el primero de la Cuarta Transformación, con un nuevo marco jurídico constitucional, en el cual niños, jovenes y adolecentes serán el centro de las políticas públicas en materia educativa, la dependencia señala que para este ciclo escolar se distribuyeron, 176 millones de libros de textos gratuitos, con lo que se cumple el compromiso de que ningún estudiante sin importar en donde se ubique su plantel escolar, cuente con los materiales…bueno pues ahí está lo que dice la dependencia de la SEP, cuyo titular es Esteban Moctezuma…Edomex…Jorge Olvera García, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de México (CDHEM), señalo durante el marco mundial #DiaNaranja, que es muy preocupante para la entidad mexiquense que esta ocupe nuevamente el primer lugar en feminicidios a nivel nacional, esto, de acuerdo con un informe de enero a julio, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, todo esto, subrayo debe de poner en alerta a las autoridades estatales y municipales relacionadas con la seguridad, pero antes que nada a las educativas y a las especializadas en la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, porque esto es indicativo de la necesidad de generar transformaciones de fondo en la vida social, más adelante señala Olvera García, que la violencia hacia las mujeres de todas las edades y todas sus formas, fue de menos a más durante la pandemia del COVID-19, pues el hogar, que debía ser el refugio y el lugar de protección de todas las mujeres, se ha convertido en la zona donde mas afectaciones se generan a su dignidad y vida por lo que este 25 de agosto #DiaNaranja será ocasión para reconocer el terrible flagelo que vulnera el derecho de las mexiquenses a una vida libre de violencia…bueno pues ahí está lo que comenta el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos En El Estado de México…La Paz…se acuerda usted amigo lector de Soraya Jiménez? aquella mujer mexiquense q.e.p.d. que en el año 2000 durante su participación en los Juegos Olímpicos de Sídney ganara medalla de oro en levantamiento de pesas, convirtiéndose así en la primera mujer mexicana en obtener una presea dorada en ese evento, bueno pues esta atleta hace unos días, ingreso al salón de la fama y de forma espectacular la presentaron en la ceremonias de gala virtual del organismo continental, de acuerdo al reporte del Comité Olímpico Mexicano en su cuenta oficial de twiter… en hora buena para el deporte mexicano…Chimalhuacan…No cabe duda que los profesores de casi todos los niveles desde hace muchos años, han encontrado su mina de oro en lo que ellos llaman ’pago de inscripción’ , a los alumnos, que ante tantas protestas de parte de padres de familia, esos mismos profesores encabezados por los respectivos directores de escuelas, ahora le llaman ’cuota voluntaria’, la voracidad de los mentores es tanta que no perdonan que muchos padres de familia por no decir que todos, con ese virus dela pandemia COVID-19, se quedaron sin empleo, que no tienen dinero, pero para los maestros si así se les puede decir, parece que esos argumentos no les interesa y a toda costa exigen a los padres de familia el ’entre’ o el ’moche’, pese a que las autoridades escolares ya dijeron hasta el cansancio que no se debe dar ni un quinto a esos que se hacen llamar maestros, esta situación es la que está pasando en el COBAHEM Plantel Santa Elena, en donde la directora es la principal corrupta que a fuerza y a través de los profesores del plantel trata toda costa de sacarles dinerito a los sufridos padres de familia… y bueno yo ya me voy, me renca…que en estos tiempos de pandemia algunos gandallas se aprovechen con personas pobres… nos leemos en la siguiente, si tienes una queja o denuncia, escríbeme a mi [email protected]