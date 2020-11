Columna Quién Resulte Responsable

16 de Nov. Del 2020.



Por Raymundo Medellín R.



Finalmente Donald Trump empieza a hacerse a la idea de que perdió la elección en los Estados Unidos; esto luego de haber sido derrotado en el estado de Georgia, lo que le dio a Joe Biden 306 votos electorales, contra 232 que tiene Trump.

Pero por si eso no fuera suficiente, el bufete de abogados que llevaba a cabo el litigio en Pensilvania se retiró de la demanda apenas presentada la semana pasada, y bueno, el martes pasado, también la firma de abogados Snell & Wilmer se desistió seguir con una demanda post-electoral similar, en el condado de Maricopa, Arizona.

Seguramente el egocentrismo de Donald Trump no le permite prender de la historia, pero lo único que le quedaría es hacer lo que hizo el también republicano Ricard Nixon cuando; en 1974, el caso Watergate indicaba que desde la Casa Blanca se había ordenado espiar a sus rivales del Partido Demócrata; Richard Nixon que era inteligente y no necio y testarudo como el ahora presidente Trump, llamó a un senador y a un congresista, dos consejeros de su confianza, quienes le hicieron saber que el Partido Republicano ya no lo podía seguir protegiendo, por lo que le indicaron la única salida era la renuncia…

Luego de aquél análisis, Nixon renunció, tomó protesta como presidente de los Estados Unidos Gerard Ford, quien con la autoridad que le daba la investidura presidencial, concedió el perdón a Nixon, quien así, evitó ser enjuiciado y terminar en la cárcel, silenciosamente Nixon se retiró de lo que fue la pasión de su vida, la política.

En el caso de Donald Trump, su negativa a aceptar la derrota electoral es por el negro pasado que tiene, lo que lo podría llevar a enfrentar varios juicios en la Corte por cuestiones de su administración y pago de impuestos de sus negocios.

El nerviosismo de Trump lo ha llevado a cometer dislates en su administración, por ejemplo despidió al secretario de la defensa porque este se negó a reprimir protestas de civiles y bueno, también cambio al jefe del Pentágono sin causa aparente, en ambos puestos puso a dos incondicionales.

Cabe destacar que eran unos cuantos mandatarios los que no reconocían el triunfo de Joe Biden, uno era el ruso Vladimir Putin, otro, el brasileño Jair Bolsonaro, tampoco el chino Xi Jinping y el mexicano Andrés Manuel López Obrador ; Xi Jimping de China ya felicitó a Biden y con ello, cada vez son menos los que muestran su estulticia en el ejercicio de la política en bien de sus naciones.

Evocando a Aristóteles recordemos que la política ha sido definida como arte de gobernar y bueno, evocando a mi abuelo Camilo, él decía que los perritos abren los ojos a los tres días, los tontos… nunca.