Columna Quien Resulte Responsable

Por Raymundo Medellín R.



El maestro Efrén Rojas Dávila, considerado uno de los mejores operadores del priismo en el Estado de México, renunció como titular del Instituto de Administración Pública del Estado de México, para integrarse como asesor del senador Higinio Martínez Miranda, del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA.

Me surgen dos importantes preguntas: ¿En el Estado de México se prepara el desmantelamiento del PRI desde el mismo PRI? Y la otra que es obligada: ¿Alfredo Del Mazo Maza pasará a la historia como el gobernante que entregó el Estado de México a otro partido?

La noticia que se dio a conocer el fin de la semana pasada sorprendió a muchos, ya que Rojas Dávila estaba considerado en el PRI como un militante institucional, sin embargo su militancia no le dio el reconocimiento del partido tricolor, para que siquiera contendiera por una diputación.

Se dice que el cambio de estafeta por parte de Efrén Rojas, tiene origen en la relación que siempre han mantenido el ex gobernador Emilio Chuayffet con el senador Higinio Martínez, sin embargo también se le consideró un hombre de lealtades por parte de Arturo Montiel Rojas y Eruviel Ávila Villegas, quienes lo consideraban como una de las mentes más brillantes operando dentro del PRI mexiquense.

Cabe destacar que días antes de darse a conocer la noticia de que Efrén Rojas se integraba a las filas de MORENA, se llevó a cabo una reunión en la que fue presentado a la estructura de Higinio Martínez, sin embargo fue después de esa reunión cuando las especulaciones empezaron a correr entre funcionarios del gobierno que encabeza Alfredo Del Mazo Maza; se especuló en el sentido de que se estaba desmantelado al llamado Grupo Atlacomulco, esto con la intención de que al terminar su periodo Alfredo Del Mazo, el Estado de México sea entregado al partido MORENA fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte se dice que la salida de Efrén Rojas Dávila llevará al desmantelamiento del PRI en el Estado de México.

Otra de las vertientes de que se habla, es que al interior del PRI nunca hubo el cambio necesario, siempre se manejaron las candidaturas por dedazo de parte del gobernador en turno, una prueba palpable de ello es la aspiración de Alfonso Gómez Aguirre, dirigente de una importante organización priista, quien aspiraba a la presidencia municipal de Toluca, pero dio a conocer mediante una conferencia de prensa, que recibió presiones en su intento de registrarse en el reciente periodo de pre registro, porque desde el PRI le dijeron que el presidente Municipal, Fernando Zamora Morales, se iba a reelegir; Gómez Aguirre dijo que en la anterior contienda electoral, ni el entonces presidente del PRI mexiquense, Ernesto Nemer Álvarez, ni el secretario general adjunto, Efrén Rojas Dávila lo recibieron, no obstante las varias solicitudes que hizo, por cierto, en ese periodo el PRI no entregó buenas cuentas.

Las traiciones en el PRI mexiquense no son nuevas, el portal ’DigitalMex’ Periodismo confiable, publicó en su momento, un documento titulado: ’Investiga Cisen traición en el PRI Estado de México’. En dicho documento hay señalamientos muy serios en contra de Alejandra del Moral, de su secretario particular Gerardo Hernández y otros importantes políticos del priismo mexiquense.

Según la investigación del Cisen y lo publicado por ’DigitalMex’, Ricardo Monreal, con su equipo, habría orquestado y contactado a quien corresponda, para obtener información valiosa que pudiera desactivar la operación del PRI estatal’.