Columnas Políticas

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

Bajo Reserva (EL UNIVERSAL)



Retomado de El Universal



** El pleitazo entre magistrados electorales



Tremendo agarrón se traen algunos magistrados electorales por los recientes fallos de la Sala Superior del tribunal electoral sobre la vida interna de Morena. Nos dicen que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se brinca las trancas y critica en sus redes sociales las resoluciones que no le gustan. Don Reyes, a quien identifican con el exsenador panista Roberto Gil, ha calificado las decisiones de la mayoría como contradictorias e inconsistentes, cuando estas derivan de un trabajo jurisdiccional serio, y con un antecedente de diálogo y confrontación de criterios entre las magistradas y los magistrados. Algunos ya se preguntan si no será necesario que le llamen la atención para que deje de lesionar a una institución que tiene a la vista el proceso electoral más grande de la historia de México en 2021…



** En el Inai también se cuecen habas



A propósito de agarrones, nos dicen que el Inai tiene pendientes dos grandes temas: la incorporación de dos nuevos elementos al cargo de comisionados y la elección del presidente de la institución de la transparencia. Hay que recordar que el Senado tiene empantanado el proceso de selección de candidatos (que debía darse desde marzo) y hasta que esto suceda no se podrá elegir un nuevo presidente del Inai. Esto último no es lo más grave, pues Francisco Javier Acuña prolongó su gestión, que finalizó en mayo, y la comisionada Blanca Lilia Ibarra se quedó con las ganas de contender por el puesto. Además nos dicen que hace unas semanas el Inai hizo recorte de personal. Todos consideran que estas maniobras, que en parte son afectaciones ’normales’ a causa de la pandemia por Covid-19, están desestabilizando al instituto que ha estado en la mira de Palacio Nacional.



** Arturo Herrera, el primero en la lista



Los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que encabeza el morenista Mario Delgado, definirán el próximo lunes las fechas y las comparecencias de secretarios de Estado con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos adelantan que el primer secretario que acudirá a San Lázaro a rendir cuentas y a explicar el Paquete Económico será el titular de Hacienda, Arturo Herrera. Pero nos explican que no será una comparecencia fácil y normal, primero por todos los cuestionamientos que tiene la oposición en sus alforjas y segundo porque será en tiempos de Covid-19, en una sesión del pleno en la Cámara de Diputados, ante la máxima tribuna del país.



** Aplican a morenistas su propia medicina



A algunos senadores de Morena les aplicaron una cucharada de su propia medicina y, al parecer, no les gustó. Nos explican que después de que un grupo de 43 legisladores, entre ellos dos morenistas, Ricardo Ahued y Armando Guadiana, presentó una solicitud de consulta para entregar un ingreso básico universal, salió el coordinador de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, a declarar que no se vale, que así no se hacen las cosas, que le hubiera gustado ver más consenso. Bastaría recordarle a don Ricardo, nos mencionan, que cuando los de su equipo estaban buscando impulsar la consulta para enjuiciar a los expresidentes, no le preguntaron a sus compañeros de la oposición qué les parecía la idea y tampoco estaban buscando generar los consensos necesarios. ¿Quién necesita consenso cuando tiene mayoría? Eso sí... Ahora que la minoría se las aplicó y los agarró fuera de base…





TEMPLO MAYOR (REFORMA)







** Allá en Baja California sí hay coincidencias entre morenistas y empresarios: ambos grupos están preocupados porque Jaime Bonilla sigue operando para que lo suceda su secretario de Economía, Mario Escobedo Carignan.



El asunto con Escobedo es que tiene un historial más turbio que un pantano, el cual incluye investiga- ciones en su contra de la UIF, la Función Pública, la Fiscalía estatal y hasta la FGR por acusaciones que incluyen supuestos sobornos, tráfico de influencias y hasta enriquecimiento ilícito. Mmm... tal vez por eso lo quiere tanto Bonilla.



** Quién sabe si Cuitláhuac García no sabe nada de finanzas o nomás quiere marear a los veracruzanos con cuentas que suenan a cuentos. Y es que según el gobernador morenista, los mil 100 millones de pesos que pidió prestados a un banco... ¡no son deuda!



De acuerdo con su extraña explicación, el banco le dio el dinero como adelanto de las participaciones federales que, espera, recibirá de la Federación en lo que le queda de su gobierno. Eso es tan absurdo como decir que la unión legal entre dos personas ante un juez no es un matrimonio, sino un requisito para un futuro divorcio.



No hay que ser Milton Friedman (es el Nobel de Economía, gobernador) para entender que si le pide prestado a un banco, pone como garantía los recursos federales y tiene que pagar los respectivos intereses, eso no es un "adelanto": eso se llama d-e-u-d-a. Quién sabe que sea peor: que García no lo sepa... o que se haga el que no sabe.







** Ante las críticas de algunos senadores, el secretario general del Senado, Mauricio Farah, salió en defensa de las pruebas rápidas de Covid-19 que se aplicaron legisladores y personal administrativo. Según el funcionario, las 84 personas que dieron positivo fueron 84 casos a los que se les pudo brindar atención oportuna y, por lo mismo, evitar cadenas sucesivas de contagio. Moraleja: hay que hacer pruebas.





** El que sigue haciendo de las suyas es el contralor del INE, Jesús George Zamora, que sigue empeñado no en vigilar el uso de recursos, sino en poner al instituto al servicio de la 4T... y de sus amigos.



Según lo que se comenta allá en Arenal, el titular del Órgano Interno de Control anda muy interesado en que la empresa Mainbit obtenga oootra vez (sería la cuarta consecutiva para ligar 12 años) el contrato para la venta de unos 20 mil equipos de cómputo, dado que se trata de una de las empresas consentidas del actual régimen.



De acuerdo con esta versión, el contralor anda presionando a los funcionarios administrativos del INE para que la licitación sea un traje a la medida, como si lo hubiera confeccionado el mismísimo Valentino.





TRASCENDIÓ (MILENIO)



** Que ante las críticas a senadores de Movimiento Ciudadano por no apoyar la consulta popular impulsada por la mayoría del bloque de contención, para que el gobierno entregue el Apoyo Básico Universal a personas afectadas económicamente por la pandemia de covid-19, Patricia Mercado fijó la postura de siete legisladores del grupo parlamentario, pues Juan Zepeda fue el único emecista que firmó el documento a título personal. La ex secretaria de Gobierno de Ciudad de México dijo que no se signó la solicitud porque se integró un equipo de trabajo para analizar mecanismos y crear una propuesta concreta de apoyo a quienes padecen esa situación, con base en un acuerdo político de todas las bancadas, más allá de que los derechos se legislan, no se consultan.





** Que estos días ha habido varias reuniones de capitanes de empresas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ayer tocó el turno a Daniel Servitje, cabeza de Grupo Bimbo, quien estuvo dos horas en Palacio Nacional, gesto que demuestra que se privilegia el diálogo sobre la confrontación.



** Que el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, dio la bienvenida al nuevo cónsul general en Ciudad Juárez, Eric Cohan, viejo conocido de plaza que llega en palabras del diplomático a fortalecer las relaciones en la frontera. Una tarea nada fácil, pues arriba en medio de la guerra por el agua que convulsiona a Chihuahua, con reclamos del gobernador de Texas, Greg Abbott, por la deuda del líquido, y las advertencias de Donald Trump por los resultados de la lucha antinarco.