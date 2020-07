Combate DIF Córdoba la trata de personas a través del operativo ’Que se Cansen Jugando, No Trabajando’

Córdoba, Ver.- En el marco del Día Mundial de la Trata de Personas, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), desde el inicio de la administración y por instrucciones del presidente Isaac Luz López, ha trabajado en el combate a la trata de personas a través del operativo ’Cero Tolerancia’, ahora ’Que se Cansen Jugando No Trabajando’, logrando captar 16 casos de explotación infantil con proceso judicial que han sido integrados a un núcleo familiar, otorgado educación, además de darles seguimiento a los menores a través del apoyo de becas mensuales para cubrir sus gastos básicos.



El Procurador Municipal de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Omar Contreras Guzmán, recordó que la trata de niños es la captación, el transporte o traslado con fines de explotación, violando en todo momento su derechos, por lo que el Sistema Municipal a nivel estado ha sido ejemplo en la lucha contra la trata, prevención y protección de las niñas, niños y adolescentes a través de operativos diarios por parte de la Procuraduría Municipal en coordinación con personal del Departamento de Atención y Prevención de Riesgos de Infantes y Adolescentes (DAPRIA).



Indicó que además de los 16 menores que se le da seguimiento, más de 120 casos son clasificados como acompañantes en riesgo, en su mayoría provenientes de municipios como: La Perla, Ciudad Mendoza, Huiloapan, entre otros, que llegan a Córdoba acompañados de alguna persona; mientras que el resto de casos no está contabilizado debido a que no ofrecen ningún tipo de información, ni reinciden.



Omar Contreras Guzmán, recordó que el porcentaje de incidencia por género en el municipio es de un 35 por ciento niñas y un 65 por ciento niños; por lo que la Procuraduría Municipal, continuará con el operativo ’Que se Cansen Jugando No, Trabajando’ con la finalidad de proteger a los menores, identificando a tiempo los casos, gracias al reporte de la ciudadanía a la línea de atención 271 177 85 79 y de esta forma ubicarlos en un entorno seguro y apropiado con los servicios sociales, de salud así como la reintegración a una familia.





H. Córdoba, Ver., a 30 de julio del 2020.