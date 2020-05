Combaten diputados desinformación sobre la militarización en el país

Los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo negaron que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador haya militarizando el país, ocupando a las fuerzas armadas como seguridad pública.



En un comunicado de prensa, legisladores morenistas recordaron que tal medida fue parte de la reforma constitucional que se aprobó hace unos meses en el Congreso de la Unión por todos los partidos políticos y posteriormente por la mayoría de los congresos estatales.



El diputado Ricardo Baptista, a nombre de sus compañeros Corina Martínez, Noemí Zitle, Raymundo Lazcano, Rafael Garnica y José Luis Muñoz, lamentó que hasta ahora, con la publicación del decreto, algunos se enteren de la atribución específica de colaboración a las fuerzas armadas, cuando en un artículo transitorio de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional se estableció que había ese decreto y que debía publicarse.



Detalló que las funciones de fuerzas armadas serán de colaboración y no sustituyen a las policías, ya que sus actividades están bien delimitadas de acuerdo con lo establecido en el decreto, cuya publicación es un mero trámite, una formalidad, tal como se hizo hace unos días.



Subrayó que esa disposición que hoy aprovechan algunos sectores reaccionarios para criticar y señalar al gobierno del presidente López Obrador de militarizar a México, ya existía en la reforma constitucional que aprobaron las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión y que más tarde fue aprobada por la mayoría de los congresos estatales, entre ellos, el de Hidalgo.



Afortunadamente, dijo, el pueblo ya no se come esas tretas desinformativas y perversas que difunden algunos medios de comunicación y grupos opositores a la transformación de México, ya que lo que buscan es perpetuar el régimen de corrupción y de privilegios del que gozaron por muchos años bajo los gobiernos neoliberales, que lo único que generaron fue desigualdad social, pobreza, descomposición y atraso para millones de ciudadanos.



Los diputados de Morena reiteraron su total respaldo a las acciones de gobierno del presidente López Obrador y señalaron que continuarán trabajando a favor de que en Hidalgo, pese a todos los obstáculos que enfrentan, se cumplan los objetivos de la cuarta transformación. EL INDEPENDIENTE