Combaten explotación laboral infantil en Acapulco

Acapulco, Gro. 31 enero, 2021.-El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Acapulco) combate la explotación laboral infantil, en coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).



Representantes de ambas dependencias realizan recorridos por distintos sitios de la ciudad, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los menores.



La presidenta del patronato, Adriana Román Ocampo, acompañada de la titular de la CDHEG, Fanny Ruth Lara Figueroa, visitó puntos estratégicos donde se ha detectado a niños laborando.



Las titulares de ambas dependencias buscaban exhortar a los tutores de los menores para evitar estas acciones que ponen en riesgo a sus hijos.



El bienestar del menor, prioridad del DIF

En su oportunidad, la primera trabajadora social del municipio, recordó que el objetivo del DIF Acapulco, además de la integración familiar, es salvaguardar la integridad física y emocional del menor de edad.



Román Ocampo lamentó que los niños y niñas acapulqueños corran riesgo de sufrir accidentes realizando labores que no son propias de su edad.



Igualmente, advirtió que los niños, niñas y adolescentes que laboran se enfrentan al terrible riesgo de ser víctimas de trata de blancas o violaciones.



’Yo le pido a la ciudadanía que no arraigue a los niños, que no les dé dinero, que nos hagan caso; si gobierno y sociedad vamos de la mano vamos a lograr que de verdad que estos menores de edad tengan mejor vida’, puntualizó Adriana Román.



La CDHEG a favor de los derechos de los niños

Por su parte, la titular de la CDHEG, Fanny Ruth Lara Figueroa, refrendó el compromiso de estar siempre a favor de los derechos humanos, sobre todo de las niñas y los niños acapulqueños.



Lara Figueroa comentó que espera sensibilizar a las madres y padres de familia para que los pequeños puedan tener acceso a la educación y poder ser incluido en los programas el DIF.



’El día de hoy esta visita que se hizo para concientizar a las madres y padres de familia de las niñas y niños que se encuentran en el crucero; realmente es difícil, pero creo que se puede lograr poco a poco haciendo conciencia’, afirmó.



Fuente: Radio Fórmula.