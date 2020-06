Comedores comunitarios…

(Carta a Don Héctor)



ESTE MARTES 16, EL GOBIERNO DEL ESTADO dio a conocer, a través del secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, la instalación de un nuevo comedor comunitario en la región de la Costa Grande, concretamente en Petatlán, el cual se viene a sumar a los que ya vienen operando en las principales ciudades de la entidad, a fin de apoyar a un amplio sector de la población que, producto de la pandemia del nuevo coronavirus, han dejado de percibir ingresos y en consecuencia tienen problemas de alimentación.



Con este nuevo comedor comunitario, que opera personal de la Sedena y de la Marina, suman un total de 11 instalados por el gobierno estatal, distribuidos en Acapulco, Chilpancingo, Tlapa, Iguala, y Zihuatanejo, en donde se entregan un promedio de 9 mil 900 raciones de comida diaria a quien lo solicite, sin distingo de ningún tipo. Por cierto, hay la posibilidad de que se instale uno de estos comedores en la Tierra Caliente, concretamente en Ciudad Altamirano.



Hay que decir también que hay otros comedores en el estado operados por grupos y organizaciones de la sociedad civil, a los que las autoridades estatales suministran todos los productos para preparar los alimentos y éstos puedan ser distribuidos a la población. En total, el gobierno de Héctor Astudillo surte con productos a 35 comedores



Sin duda que la medida es buena, y más cuando es de buena fe, y lo que es mejor, en apoyo de todos los guerrerenses, hombres y mujeres, niños y ancianos, en situación de vulnerabilidad. A estos comedores, se suman también los que han instalado algunos gobiernos municipales, como el de Acapulco, que preside Adela Román Ocampo, y el de Chilpancingo que encabeza Antonio Gaspar Beltrán.



También, hay que decirlo, dirigentes y militantes del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, con recursos propios, instalaron por su parte un comedor más, en Chilpancingo, en la sede estatal de ese instituto político, en donde cualquier persona puede acudir y recibir la comida caliente que necesite.



Es indudable que los guerrerenses requieren más que comida en estos tiempos de pandemia, pero es innegable también que el gobierno del estado, el que encabeza Héctor Astudillo Flores hace lo que está a su alcance, en razón de que presupuestariamente depende del gobierno federal, y éste, hasta ahora, no le ha canalizado a Guerrero recursos extraordinarios para hacerle frente a la contingencia, de ahí que busque diversas maneras de apoyar a quienes más lo requieren.



Claro, faltan más comedores comunitarios, y en este sentido, los ayuntamientos municipales deben hacer un esfuerzo y hacer lo propio. En vez de llenarse los bolsillos, y de convertir el presupuesto en casas y ranchos del alcalde, así como en cuentas bancarias, deberían apoyar a quienes con su voto los llevaron a la presidencia en donde se han convertido en los nuevos ricos del pueblo.



A propósito, los comedores comunitarios instalados por el gobierno de Héctor Astudillo Flores, y que están a cargo de la Sedena y la Marina, se encuentran en: Acapulco, en Caleta, en Ciudad Renacimiento y en el Parque Simón Bolívar; en Chilpancingo, en la colonia Galeana y en la colonia Rosario Ibarra; en Zihuatanejo, en la colonia Vicente Guerrero y en la colonia Embalse; en Petatlán, en la colonia Vicente Guerrero y en la colonia El Cayuco; en Iguala, en la Unidad Deportiva, y en Tlapa, en la Casa del Jornalero; en todos estos comedores, la comida es para todos.



Mucho tiene que ver, por cierto, en la instalación de estos comedores comunitarios, y en el abastecimiento diario de los productos que se utilizan en ellos, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, por supuesto, bajo las indicaciones del gobernador Héctor Astudillo Flores que, hoy por hoy, se recupera del coronavirus, sin que ello quiera decir que no esté al pendiente de las acciones que ordena.



Así es. Sin descuidar las acciones contempladas en el Presupuesto, Pérez Calvo ha sabido manejar las finanzas del estado, de tal forma que con los recursos necesarios, se haga frente a la pandemia y a la parte económica, producto de la crisis, toda vez que, como se ha dicho, el gobierno federal no ha canalizado, al menos a Guerrero, de recursos extraordinarios para la batalla contra el coronavirus.



REPORTE COVID-19 DEL 16 DE JUNIO. Defunciones, 18 mil 310; casos confirmados, 154 mil 863; casos sospechosos, 56 mil 843; casos negativos, 216 mil 857; confirmados activos, 21 mil 159, y personas estudiadas, 428 mil 563. El lunes 15 sumaban 17 mil 580 defunciones, lo que significa que en 24 horas ocurrieron 730 muertes en todo el país.



