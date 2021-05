Comentario a tiempo

Nos complace y nos sorprende la estupenda noticia sobre la iniciativa para la liberación de las patentes de las vacunas anti Covid-19: era de esperarse la propuesta puesto que estamos ante un tema tan grave como es la propia supervivencia de la especie humana.



No estamos en la exageración, según los pronósticos de los expertos, al mundo le esperan otros y nuevos embates de virus cada día más mortíferos, por lo tanto el mundo tiene que estar más que preparado para combatirlos, en consecuencia las vacunas no pueden ni deben ser productos de especulación.



Tenemos un ejemplo histórico, al cual nos referimos en estas entregas en días pasados, el doctor Jonas Salk, tras ocho años de investigaciones logró desarrollar la vacuna contra la poliomielitis, como lo dijo en su oportunidad: ’su único objetivo era ayudar a combatir el virus’ por lo tanto no quiso patentar la vacuna porque ello sería contrario a sus principios, ’enriquecerse con su descubrimiento’.



India y Sudáfrica propusieron en octubre de 2020 eliminar los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y vacunas contra la Covid-19, México lo había planteado antes a la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas. Esas iniciativas fueron rechazadas por Estados Unidos, el grueso de la Unión Europea y otros países desarrollados, obvio, el mundo del dinero estaba liderado por el monstruo de la sinrazón, Donald Trump.



Hoy corren oros tiempos, a iniciativa del presidente Jo Biden, tal parece que pronto será un realidad humanitaria la liberación de las patentes de las vacuna contra el flagelo del siglo XX, el Covid-19



A la gran iniciativa de Estados Unidos se han unido Francia, Rusia, y en forma muy significativa la Organización Mundial de Comercio con sede en Ginebra, Suiza. La idea es reducir al mínimo las protecciones de patente y de otro tipo para las vacunas contra el Covid-19, a fin de ayudar a los países más pobres a obtener más dosis y acelerar el fin de la pandemia.



’Estoy totalmente a favor de esta apertura de la propiedad intelectual’, declaró el presidente francés Emmanuel Macron durante una visita a un centro de vacunación.



El presidente ruso Vladimir Putin, por su parte apoyó de esta manera: ’Por supuesto, Rusia apoyaría una idea así’, durante una reunión consagrada a la pandemia y retransmitida por televisión, en la que pidió al gobierno ruso que estudie esta posibilidad.



La presidenta de la Comisión de Comercio de la Unión Europea, Úrsula von der Leyen, dijo que el bloque de 27 naciones ’está dispuesto a discutir la propuesta de Estados Unidos de una exención de las protecciones de propiedad intelectual’ ello ayudaría, agregó, a poner fin a la crisis.



El avance hacia la relajación en la protección a los derechos de propiedad intelectual bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio, significa un cambio enorme en las políticas de Estados Unidos; tal novedosa postura provocó elogios de muchos activistas y, como era de esperase, quejas de las grandes farmacéuticas.



Nosotros consideramos que la iniciativa triunfará, simplemente porque se trata de la supervivencia de la humanidad. Un solo país que deje de ser protegido por las vacunas, será suficiente para continuar contaminando al resto del mundo.



