Comentario a Tiempo

A la estimada y respetada Señora Paloma Cordero Tapia, viuda del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien emprendió este lunes el viaje al éter eterno. Siempre la recordaremos como una dama en toda la extensión de la palabra, amable y discreta, además de trabajadora, sobre todo a favor de la niñez. Compartimos el dolor de sus hijos y nietos, demás familiares y amigos. In Memóriam.



PRIMERA PARTE



Héctor Martínez Serrano y Ricardo Perete, inolvidables y queridos amigos, además de reconocidos profesionales de la comunicación, emprendieron el viaje sin retorno al eterno éter, nos dejan a sus familiares, camaradas, radioescuchas y lectores, un vacío que en parte podemos llenar con los recuerdos de sus vidas fecundas en labores en favor de la sociedad a la que siempre sirvieron con entrega, compromiso y pasión.



Héctor, desde luego que se convirtió en un ícono de la radio, y de no ser por intereses contrarios, también hubiera sido de la televisión. Nos conocimos en la reporteada, entre los 18 y 19 años, él era mayor a nosotros cuatro años, me refiero entre otros, a los enormes periodistas, Jorge Herrera Valenzuela y, también, uno de más edad, Félix Fuentes Medina, todos cabíamos en la patrulla informativa de la XEDF, entonces en el 970 del dial de Amplitud Modulada.



Emilio Azcárraga Milmo, ’El Tigre’, había creado en mayo de 1956 la primera redacción periodística radiofónica en México, me explico: antes los locutores eran lectores de noticias, los noticiarios se elaboraban en las redacciones de los diarios o se fusilaban las notas de los periódicos. Tengo el orgullo de haber sido, entre otros tres compañeros, reporteros, en mi caso, de policía, fundadores de ese esfuerzo enorme que ahora es un portento de la comunicación social.



Sin pensarlo mucho, Héctor, entonces locutor de Radio Centro, me dijo un buen día, yo quiero reportear y se subió a la patrulla, estoy seguro que él fue el primer locutor que reporteaba las noticias que transmitía en ese Grupo.



En una ocasión, va de anécdota: habíamos cubierto una nota por el rumbo de Insurgentes Sur, cuando por la radio de la patrulla nos avisaron que nos trasladáramos al Puesto de Socorros número 3 de la Cruz Verde, ahora ERUM, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas; cuando cruzábamos la Colonia San José Insurgentes, un Jeep, nos envistió, el Ford último modelo 56, salió disparado, nos dicen que dio dos vueltas en el aire, y cayó con las llantas abajo, afortunadamente. El Jeep era tripulado por agentes de la Procuraduría General de la República, que también se dirigían a una emergencia.



Sólo he sufrido tres accidentes de tránsito en el cumplimiento del trabajo, el anterior descrito; el segundo con mi hermano, Fortino Ricardo, que siempre lo tendré presente, en la carretera México-Toluca, nos embistió una camioneta con placas del Servicio Público Federal y nos lanzó contra un árbol, el Mustang fue pérdida total.



El tercero en camino a las instalaciones de grupo ACIR en la calle Pirineos 770 de las Lomas de Chapultepec; para conducir el Noticiario Diario, acompañado de mi esposa Silvia y mis hijos Teodoro Raúl y Gustavo, que teníamos que dejar en su Escuela, en este también fuimos en envestidos por una camioneta tripulada por una pareja, el vehículo se había quedado sin frenos. A pesar del duro golpe nadie sufrió lesiones, la familia esperó a la aseguradora y nosotros llegamos a tiempo a cumplir con el espacio periodístico matutino. Se acabó el espacio. CONTINUARÁ.



