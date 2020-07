Comentario a Tiempo

No pocos mexicanos apátridas que suspiran por la nacionalidad estadounidense, no por derechos de inmigrante, sino por analogía ideológica y que consideran al huésped de la Casa Blanca como como su presidente, han de haber torcido la boca y hasta el cuello cuando Donald Trump, les dijo a los empresarios mexicanos más ricos del mundo o de México en la cena de gala de la Casa Blanca, que ’López Obrador es el mejor presidente que han tenido’.



Cuando menos desde últimos cinco sexenios que inauguró Carlos Salinas de Gortari y que incluye a los panistas de la docena trágica o perdida, desde luego que tiene razón sobre todo en lo que se refiere a la honestidad en el mandato.



Ya cayeron y están en proceso de extradición el exdirector de Petróleos Mexicanos, PEMEX, Emilio Lozoya Austin y el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, además de que el Gobierno de Estados Unidos apresó y se prepara a abrirles juicio por corrupción y demás delitos al Secretario de Seguridad Pública federal y el más mimado colaborador de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el inefable, Genaro García Luna, y más importante desde nuestra visión de periodista analista, se empieza a abrir la caja de pandora de la ’verdad Histórica’ sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinpa, y se inicia a fortalecerse el delito de ’desaparición forzada’, mismo al que desde siempre nos hemos referido y sostenido.



Pero volvamos al atragantamiento que produjeron las palabras del presidente-magnate, Donald Trump. Durante la cena de gala ofrecida a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca y a la que asistieron como invitados especiales empresarios destacados de México y de Estados Unidos, después de que ambos mandatarios mostraron su disposición a trabajar en conjunto para superar las dificultades económicas que trajo consigo la pandemia de COVID-19, se comprometieron a recibir inversión mutua para la recuperación de la región



El Donald, que en todo momento respeto la investidura del mandatario azteca, les espetó a los concurrentes, y obvio, para que repercutiera en ambas naciones y en el resto del mundo ’Su presidente, López Obrador, es el mejor presidente que han tenido. Es duro, audaz. Y quiere mucho a su país’,



Vamos a esperar resultados, como debe ser, sin embargo en lo que se refiere a la corrupción y a presentar a los corruptos y criminales ante la justicia, consideramos que vamos avanzando. Seguirán otros casos, como el de los niños sacrificados en la Guardería ABC. Que no quepa duda.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP



