Comentario a tiempo

Exacto cuando estamos padeciendo la terrible pandemia del Covid-19 y como consecuencia la también devastadora pandemia económica, este lunes la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, IMPEPAC, en sesión extraordinaria, aprobó la creación de ocho nuevos institutos políticos.







Los consejeros votantes, desde luego explicaron que las instituciones políticas que fueron hasta esa fecha, cumplieron con todos los requisitos que exige la ley correspondiente para convertirse en institutos políticos de interés social con todas las prerrogativas que ello implica; en forma primordial su financiamiento y tiempo gratuito en radio y televisión, según pregonan para asegurar otra falacia de la misma norma, la democracia en la entidad y en el país.







No es la primera vez que lo decimos y siempre insistiremos en ello, México es el país que más gasta en una incipiente democracia porque no le hemos dado los cauces necesarios para que sea sistema real y consistente; el primer error es que los partidos vivan y algunos vivales se hagan ricos o millonarios con el dinero de nuestros impuestos.







Revisemos sólo el caso del estado de Morelos, hasta antes de este lunes la no muy grande entidad ya contaba con 11 partidos políticos con registro, a saber: Partido Acción Nacional, PAN; Partido Revolucionario Institucional, PRI; Partido de la Revolución Democrática, PRD; Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA; Partido Verde Ecologista de México, PVEM; Nueva Alianza, NA, Partido del Trabajo, PT; Movimiento Ciudadano, MC; Partido Humanista, PH; Partido Social Demócrata, PSD, y Partido Encuentro Social PES.







Los flamantes partidos políticos morelenses responden a las siguientes denominaciones: Movimiento Alternativa Social, MAS; Sumando Voluntades Podemos Constituir, SVPC; Morelos Progresa, MP; Fuerza Morelos Joven, FMJ; Bienestar Ciudadano. BC; Futuro, solo una F; Más Más Apoyo Social, MMAS, y Renovación Política Morelense, RPM.







Hagamos una simple multiplicación, supongamos que en cada estado de nuestra sufrida República Mexicana, interactúen con todos los privilegios económicos y demás, no 19 partidos políticos, vamos a ser conservadores 10 en promedio por estado, el resultado es monstruoso:







320, trescientos veinte partidos políticos costeados, solventados, pagados por el pueblo de México, a ello agreguémosle las costas y costos de los aparatos burocráticos: institutos y tribunales electorales. Total una verdadera fortuna de millones y millones de pesos, mientras los más elementales gastos del verdadero interés social: educación, servicios médicos, creación de empleos y demás pueden seguir esperando.







Por último, y no estamos hablando a ciegas, ¿Cuántos de estos nuevos dirigentes de nuevos partidos engrosaran las listas de nuevos ricos? En conclusión: ¿Son nuevos partidos políticos o nuevos pingues negocios? ¡Esto es verdaderamente un desastre!







