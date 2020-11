COMENTARIO A TIEMPO

En recuerdo del licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, el famoso ’Bachiller’, el más grande comunicador que ha dado este país, y a su hija, la querida Marina, quien el 27 de octubre celebró al igual que los miembros AC Noticias, un año más de su natalicio.



La pregunta que se hacen no sólo los estadounidenses sino ciudadanos de prácticamente todas las naciones, es si tienen viabilidad las demandas que ha presentado el hasta ahora huésped de la Casa Blanca, Donald Trump, en contra de las elecciones que dieron como resultado que Joe Baiden sea considerado el virtual presidente electo de la gran potencia.



Nadie puede en su sano juicio dar una contestación contundente al respecto, sin embargo hay indicios y antecedentes, por cierto muy representativos, de que las mismas no tienen viabilidad.



Trump lo ha dicho y lo ha machacado; asimismo sus parientes, sus amigos y sus colaboradores más cercanos corroboran esa posición irreductible del magnate: ’no está acostumbrado a perder y luchará hasta el agotamiento’.



Primer indicio: demandó parar el conteo en Wisconsin y Michigan; los jueces desecharon sus demandas.



Segundo indicio: También la Corte Suprema con una votación pareja, evitó su pretensión de que se parara la contabilidad, por los tiempos, respecto a los votos por correo. A todo esto hay que agregarle que Trump podría enfrentar, cuando quede cesante, cuando menos 6 juicios por delitos penales.



Hacemos un paréntesis para referirnos a los debates presidenciales inventados por Estados Unidos. El primero televisado se realizó el 26 de septiembre de 1960 entre los candidatos: el demócrata John Fitzgerald Kennedy y el republicano Richard Milhous Nixon.



Ahora el recuerdo: el ’Bachiller ¨ Gálvez y Fuentes, la figura por excelencia de la televisión mexicana, había asumido la Dirección General de ’INFORMEX, la primera agencia noticiosa mexicana en el mes de mayo de ese año.



Como reportero de las fuentes policíacas, me fue asignada una patrulla informativa, un automóvil de fabricación francesa, Citroën, de color blanco con todos los emblemas de la Agencia.



El Director Gálvez y Fuentes, unos días antes del debate me instruyó que estuviera por él, al día siguiente del Primer Debate Presidencial de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México más o menos a las 18:00 horas.



Lo recibí con un ayudante que cargaba varias latas con películas de 16 milímetros… era el primer debate presidencial de Estados Unidos, que el ’Bachiller’ Gálvez y Fuentes, después de la edición con un ’aparatito’ que le llamábamos ’moviola’, lo presentó después del noticiario DM Nacional Excélsior que patrocinaba su agencia ’Publicidad Gálvez’.



Fue un campanazo, Álvaro Gálvez y Fuentes, en tiempo record, había presentado a los mexicanos el primer debate presidencial televisado en el mundo, que indiscutiblemente cambió la historia en Estados Unidos y en muchos países, entre ellos México.