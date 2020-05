Comerciantes de Huejutla exigen cierre de tienda Elektra por no ser esencial y de tiendas departamentales por competencia desleal.



Juan Ricardo Montoya



A punto de la quiebra porque a diferencia de las tiendas departamentales las autoridades no les permiten abrir sus locales o colocar sus puestos para vender sus mercancías bajo el argumento de evitar la propagación de la pandemia del Covid 19, cerca de 700 integrantes de la Unión de Comerciantes Tianguistas y Ambulantes de la Huasteca e Hidalguense(UCTAHH) se manifestaron frente a una sucursal de la tienda Elektra.

Denunciaron que en el caso de Elektra, los empleados de esa empresa siguen acudiendo a las comunidades indígenas a exigir, por medio de amenazas, el pago de los abonos pese a que la mayor parte de la gente no está generando ingresos por falta de trabajo a causa de la paralización de actividades productivas por la contingencia.



Aunque en todo momento la manifestación frente a Elektra fue pacífica, los empleados de la tienda optaron por bajar las cortinas.



"Y ya no vuelvan abrir", gritaron algunos comerciantes los cuales realizaron una marcha por las principales calles y avenidas de Huejutla hasta la presidencia municipal.

Allí exigieron al alcalde Raúl Badillo, emanado del PES a que salga hablar con ellos para ver la forma de que se les permita trabajar.

Pideron equidad entre la competencia y que sean cerrados aquellos locales como Elektra que no sean de primera necesidad.



Advirtieron que en caso de que no haya una solución a sus demandas van a cerrar las tiendas departamentales hasta que termine la contingencia.