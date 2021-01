Comerciantes de mercados bloquean calles en Nezahualcóyotl; exigen que los dejen trabajar

Retomado de Milenio

Zuleyma García



ZULEYMA GARCÍA

Valle de México / 06.01.2021 14:31:49

Al menos 200 locatarios de diversos mercados del municipio de Nezahualcóyotl mantienen dos bloqueos sobre avenida Chimalhuacán en su entronque con la avenida Cuauhtémoc y la calle 7, en los límites con la Ciudad de México.



Alrededor de las 12:00 horas de este miércoles los inconformes arribaron al sitio con cartulinas para exigir al gobierno local que el cierre de giros no indispensables sea parejo, pues aseguran que los mercados permanecen cerrados y el comercio en vía pública abierto.



Además denunciaron la clausura de los cuatro mercados, Nezahualcóyotl, Dos de junio , Aurora segunda sección y Cuauhtémoc, dónde al parecer incumplieron medidas sanitarias.

"Todos tenemos la necesidad de trabajar, los compañeros de tianguis no están cumpliendo con las medidas, muchos con la mayoría de los productos en el piso, sin sana distancia, aglomeraciones, de todo lo prohibido tienen ahí, nosotros tenemos filtros en los mercados, hemos obedecido las indicaciones pero no sé vale que a nosotros no nos dejen trabajar.



"Los compañeros de tianguis no están cumpliendo con las medidas".



"No estamos pidiendo que quiten a los tianguistas, estamos pidiendo un trato igualitario, que dejen de amedrentarnos, porque a nosotros si nos están haciendo revisiones, nos clausuran, nos multan y a los otros porque se manifiestan a ellos no", aseguraron los inconformes.