COMERCIANTES DEL PRIMERO DE MAYO APOYAN A PABLO VARGAS



En recorrido por las tres naves del emblemático mercado ’Primero de Mayo’ comerciantes de este centro de abastos manifestaron su apoyo al candidato a la presidencia municipal de Pachuca, por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pablo Vargas, y al mismo tiempo le dieron a conocer las deficiencias y carencias que tienen.



Durante este recorrido Pablo Vargas tuvo la oportunidad de saludar a amigas y amigos de la infancia y adolescencia; quienes aseguraron que tiene la capacidad y honestidad suficiente para sacar adelante a Pachuca de la corrupción en la que se encuentra hundida, ’será de la mano de ustedes como logremos un cambio verdadero’.

Ante los comentarios de locatarios y locatarias; Pablo Vargas aseguró que no cuenta con una varita mágica para solucionar todos los problemas que aquejan a la ciudad, “sin embargo, en este proyecto tenemos los conocimientos necesarios para realizar las gestiones necesarias para bajar recursos, acciones que no realizó la administración panista que acaba de salir, y que dejo a Pachuca en un bache enorme y no solamente en las calles sino en todo el gobierno”.



Recordó que existen grandes convenios leoninos que se firmaron durante la anterior administración, “como son parquímetros, basura y electricidad; esos convenios se tienen que revisar a fondo y analizar y ver la forma de rectificarlos en beneficio de la población. Es necesario acabar con la corrupción que nos han heredado y que no permite un avance real para la población”, finalizó el candidato