Comerciantes exigen a alcalde toluqueño programa alimenticio para enfrentar el Covid-19

Toluca, México.- Comerciantes adheridos al Movimiento Antorchista del Valle de Toluca, mediante un mitin que realizaron en la zona terminal la cual se encontraba infestada por granaderos y policías municipales para evitar que los vendedores se colocaran en los espacios de la vía pública, con cartulinas en manos exigieron al alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez combatir la crisis sanitaria mediante un programa alimenticio para las familias en situación vulnerable y aquellos que perdieron sus empleos o que no tienen un sueldo fijo durante los días más duros de la contingencia.



Los comerciantes al día siguen saliendo a intentar vender en calles escasamente transitadas, a casi dos meses de que el primer caso de COVID-19 se detectó en México a finales de febrero y luego de las medidas de distanciamiento social establecidas para prevenir contagios, vendedores informales advierten que la situación los ha afectado a tal grado de no tener que llevar que comer a sus hogares.



La líder de los comerciantes, Angélica Gasca Dávila, señala que la caída en las ventas oscila entre un 90% lo que ha ocasionado que cientos de familias que se dedican al comercio informal se encuentren desesperadas y sigan saliendo a las calles con las medidas necesarias a vender sus mercancías y este sector no pueda quedarse en casa a pasar la cuarentena ya que si no salen, no comen.



’Hacemos un llamado al gobierno federal, estatal y municipal para que implemente un plan nacional de salud alimentaria para todos los mexicanos en situación de vulnerabilidad o aquellos que se quedaron sin empleo y sin un sueldo, así como los comerciante que también dependen de dicha actividad para sobrevivir, si los gobiernos no atienden las necesidades del pueblo mexicano en las próximas comisiones políticas y de elección recordaremos como nos han tratado estos gobiernos’ indicó la líder social.



’La gente está desesperada, pues además del problema del coronavirus, desde que Juan Rodolfo Sánchez Gómez obtuvo el cargo de presidente municipal de Toluca; hemos sido perseguidos como viles delincuentes, además ha utilizado la fuerza pública para agredirnos, encarcelarnos y arrebatarnos nuestras mercancías, las cuales son las que nos sirven como único sustento de vida. Ahora más que nunca tenemos necesidad de salir y vender por el tema económico pues no hay dinero y ningún gobierno nos tiende la mano con un apoyo o programa alimenticio para pasar esta crisis de salud y no salir de nuestros hogares. Tenemos necesidades o morimos por el coronavirus o morimos de hambre, son decisiones muy fuertes’, señaló un vendedor de frituras al pedir apoyo alimentario.



Cabe mencionar que como ellos, existen cientos de familias comerciantes en Toluca que están pasándola muy mal y no les queda de otra más que arriesgarse y salir a trabajar con guantes, cubrebocas, gel antibacterial, y agua con cloro para limpiar las áreas donde colocan.